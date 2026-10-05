„Heute“ schickt dich zur Comic Con nach New York

Zwei Tage Stars, Cosplay, Comics und Gaming, und am Ende wartet vielleicht die Reise deines Lebens: Am 21. und 22. November steigt in der Messe Wien die VIECC Vienna Comic Con. "Heute" ist exklusiver Zeitungspartner und schickt einen von euch zur großen Schwester nach Übersee.
1x2 Tickets für die New York Comic Con 2027, inklusive Flug und Hotel. Du und deine Begleitung erleben eines der größten Pop-Culture-Events der Welt mitten in New York, mit Stars, Comics und Cosplay in einer ganz anderen Dimension. Dazu die Stadt, die niemals schläft. Und das alles, ohne einen Cent für Flug und Unterkunft zu zahlen.
Achtung: Die Verlosung findet live auf der Vienna Comic Con statt. Du musst am Sonntag, den 22. November, persönlich anwesend sein, um den Gewinn entgegenzunehmen. Ohne Ticket für die VIECC geht das nicht.
Als "Heute"-Leser zahlst du weniger: Mit dem Code HEUTE bekommst du, solange das Gewinnspiel läuft, dein Standard-Ticket für die Vienna Comic Con um 20 Prozent günstiger. Ein Wochenend-Ticket für Erwachsene kostet regulär 73 Euro, für Jugendliche 50 Euro und für Kinder 29 Euro. Tagestickets gibt es ab 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren kommen gratis hinein.
Der Code gilt für die Standard-Tickets, nicht für VIP- oder Family-Tickets.
Auf über 42.000 Quadratmetern in den Hallen A und B der Messe Wien dreht sich alles um Anime und Manga, Comics, Cosplay, Fantasy und Sci-Fi, Gaming und E-Sport, Brettspiele und Trading Cards.
Auf der Gästeliste stehen heuer unter anderem Vincent D'Onofrio („Daredevil“, "Men in Black“), Katie Leung („Harry Potter", „Bridgerton“), Marina Sirtis („Star Trek“), Michael Cudlitz („The Walking Dead“) und Osric Chau („Supernatural“). Bei Panels, Autogramm- und Fotostunden kommst du ihnen ganz nah.
Teilnahmeschluss ist am 18.10.2026, um 23:30 Uhr. Die Verlosung findet am Sonntag, den 22. November, live auf der Vienna Comic Con statt. Die Gewinnerin oder der Gewinner muss zum Zeitpunkt der Verlosung persönlich vor Ort sein, sonst wird neu gezogen. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Es gelten die "Heute" AGBs.