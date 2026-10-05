i Mit "Heute" & der VIECC eine Reise nach New York gewinnen AHVV "Heute" x Vienna Comic Con „Heute“ schickt dich zur Comic Con nach New York "Heute" und die Vienna Comic Con verlosen 1x2 Tickets für die New York Comic Con 2027, inklusive Flug und Hotel. So bist du dabei. Von Advertorial Heute 06.10.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Zwei Tage Stars, Cosplay, Comics und Gaming, und am Ende wartet vielleicht die Reise deines Lebens: Am 21. und 22. November steigt in der Messe Wien die VIECC Vienna Comic Con. "Heute" ist exklusiver Zeitungspartner und schickt einen von euch zur großen Schwester nach Übersee.

Das gibt's zu gewinnen:

1x2 Tickets für die New York Comic Con 2027, inklusive Flug und Hotel. Du und deine Begleitung erleben eines der größten Pop-Culture-Events der Welt mitten in New York, mit Stars, Comics und Cosplay in einer ganz anderen Dimension. Dazu die Stadt, die niemals schläft. Und das alles, ohne einen Cent für Flug und Unterkunft zu zahlen.

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So einfach machst du mit Fülle das Gewinnspiel-Formular aus und sag uns, warum du zur New York Comic Con fliegen willst.

Sichere dir dein Ticket für die Vienna Comic Con. Hast du schon eines, reicht das Formular zur Teilnahme.

Sei am Sonntag, den 22. November, bei der Live-Verlosung auf der VIECC dabei. Wichtig: Der Gewinn geht nur an jemanden, der vor Ort ist.

Achtung: Die Verlosung findet live auf der Vienna Comic Con statt. Du musst am Sonntag, den 22. November, persönlich anwesend sein, um den Gewinn entgegenzunehmen. Ohne Ticket für die VIECC geht das nicht.

20 Prozent Rabatt auf dein VIECC-Ticket

Als "Heute"-Leser zahlst du weniger: Mit dem Code HEUTE bekommst du, solange das Gewinnspiel läuft, dein Standard-Ticket für die Vienna Comic Con um 20 Prozent günstiger. Ein Wochenend-Ticket für Erwachsene kostet regulär 73 Euro, für Jugendliche 50 Euro und für Kinder 29 Euro. Tagestickets gibt es ab 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren kommen gratis hinein.

Der Code gilt für die Standard-Tickets, nicht für VIP- oder Family-Tickets.

Hier geht es zum Ticketshop.

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Das erwartet dich auf der Vienna Comic Con

Auf über 42.000 Quadratmetern in den Hallen A und B der Messe Wien dreht sich alles um Anime und Manga, Comics, Cosplay, Fantasy und Sci-Fi, Gaming und E-Sport, Brettspiele und Trading Cards.

Auf der Gästeliste stehen heuer unter anderem Vincent D'Onofrio („Daredevil“, "Men in Black“), Katie Leung („Harry Potter", „Bridgerton“), Marina Sirtis („Star Trek“), Michael Cudlitz („The Walking Dead“) und Osric Chau („Supernatural“). Bei Panels, Autogramm- und Fotostunden kommst du ihnen ganz nah.

Teilnahmeschluss ist am 18.10.2026, um 23:30 Uhr. Die Verlosung findet am Sonntag, den 22. November, live auf der Vienna Comic Con statt. Die Gewinnerin oder der Gewinner muss zum Zeitpunkt der Verlosung persönlich vor Ort sein, sonst wird neu gezogen. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Es gelten die "Heute" AGBs.