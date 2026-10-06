i "Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld" ist seit 1. Oktober im Kino zu sehen. © 2026 AARDMAN / STUDIOCANAL / Constantin Film Österreich Plüschtier & Tickets gewinnen Grusel im Kürbisfeld: Shaun ist zurück im Kino! Passend zum Kinostart von "Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld" verlosen wir 2 x Shaun das Schaf Plüschtier von NICI und 2 x 2 Kinotickets. Von Johanna Gmainer 06.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Halloween-Chaos auf der Mossy Bottom Farm

Kurzerhand versucht sich das clevere Schaf als verrückter Wissenschaftler. Doch als plötzlich der Farmer verschwindet und auch noch ein haariges Ungeheuer durch die Wälder von Mossingham streift, ist das Chaos perfekt. Ein lustiges und aufregendes Abenteuer für die ganze Familie nimmt seinen Lauf.

Der neue Film ist bereits das dritte Kinoabenteuer von Shaun das Schaf und stammt erneut aus dem Hause Aardman, den Machern von "Wallace & Gromit" und "Chicken Run".

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"Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld" läuft seit 1. Oktober im Kino.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Shaun zum Kuscheln: "Heute" verlost zwei flauschige Shaun das Schaf Plüschtiere von NICI. Aardman Animations Ltd, NICI, KI-Hintergrund

"Heute" bringt Shaun-Fans ins Kino und sorgt zusätzlich für wollige Gesellschaft zu Hause. Wir verlosen 2 x Shaun das Schaf Plüschtier von NICI und dazu jeweils 1 x 2 Kinotickets für "Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld".

Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 12.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.