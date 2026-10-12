i Zurück zum Rave BIOSPHERE Jetzt 3x2 Tickets gewinnen Der Techno Spirit von 1997 Am 6. November kehrt die Wiener Rave-Legende BIOSPHERE in den Club EXIL zurück, und „Heute" verlost 3x2 Tickets. Von Advertorial Heute 12.10.2026, 11:13 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Neben den legendären Gasometer-Raves und der Free Party am Ring gehörte BIOSPHERE zur Wiener Ravekultur der späten 90er und gilt bei vielen Ravern bis heute als Kult. Fast drei Jahrzehnte später geht es mit „The Techno Spirit of 1997" weiter: Am Freitag, 6. November 2026, verwandelt sich der Club EXIL in Vösendorf in ein Raumschiff aus Sound, Licht und Lasern.

Drei Floors, das Lambda-Labs-Soundsystem und immersive Videoinstallationen sorgen dafür, dass Musik nicht nur gehört, sondern gespürt wird. Auf dem Mainfloor stehen mit Sam Paganini und The Advent zwei internationale Headliner von Weltformat. Dazu kommen Wiener Rave-Größen wie Joro & Joabo und Elex Red, durch den Abend führen MC Mars und MC Spot.

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Los geht es um 22:00 Uhr, gefeiert wird bis 06:00 Uhr. Der Club EXIL liegt in der Marktstraße 13 in Vösendorf und ist mit der Badner Bahn oder dem Auto bequem erreichbar.

Du willst dabei sein, wenn der Rave zurückkehrt? „Heute" verlost 3x2 Tickets für BIOSPHERE am 6. November im Club EXIL. Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück tanzt du mit deiner Begleitung durch die Nacht.

Alle Infos und Tickets gibt es auch auf biosphere1997.com.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 19.10.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.