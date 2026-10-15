i Am 27. Oktober kämpfen die Veilchen gegen den TSV Hartberg um den Einzug ins Cup-Viertelfinale. GEPA pictures Austria Wien Heimspiel Cup-Duell: Gewinne Tickets für Austria vs. Hartberg! Pokal-Fieber in Wien! Im UNIQA ÖFB-Cup trifft die Wiener Austria auf TSV Hartberg. Wir verlosen 2x2 Tickets für das spannende Heimspiel der Austria. Von Johanna Gmainer 15.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn es im ÖFB-Cup um den Aufstieg in die nächste Runde geht, ist Spannung garantiert. FK Austria Wien empfängt TSV Hartberg zum Cup-Duell in der Generali-Arena. Die Veilchen wollen vor heimischem Publikum überzeugen und den nächsten Schritt im Bewerb machen.

Cup-Kracher in der Generali-Arena

Mit einem souveränen 6:0-Auswärtssieg gegen den FCM Traiskirchen sicherte sich die Austria den Einzug ins Achtelfinale. Auch Hartberg zeigte sich zuletzt treffsicher und setzte sich mit 4:0 gegen Vorwärts Steyr durch. Nun treffen die beiden Bundesligisten im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale aufeinander.

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Im K.-o.-Bewerb zählt jeder Treffer, denn nur der Sieger darf weiter vom Pokal-Triumph träumen. Fußballfans dürfen sich auf ein packendes Duell zwischen Austria Wien und dem TSV Hartberg freuen.

Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups FK Austria Wien gegen TSV Hartberg Dienstag, 27. Oktober 2026, um 18 Uhr in der Generali-Arena https://fk-austria.at/tickets

Jetzt 2x2 Tickets gewinnen!

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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 22.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.