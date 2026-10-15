Cup-Duell: Gewinne Tickets für Austria vs. Hartberg!

Wenn es im ÖFB-Cup um den Aufstieg in die nächste Runde geht, ist Spannung garantiert. FK Austria Wien empfängt TSV Hartberg zum Cup-Duell in der Generali-Arena. Die Veilchen wollen vor heimischem Publikum überzeugen und den nächsten Schritt im Bewerb machen.
Mit einem souveränen 6:0-Auswärtssieg gegen den FCM Traiskirchen sicherte sich die Austria den Einzug ins Achtelfinale. Auch Hartberg zeigte sich zuletzt treffsicher und setzte sich mit 4:0 gegen Vorwärts Steyr durch. Nun treffen die beiden Bundesligisten im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale aufeinander.
Im K.-o.-Bewerb zählt jeder Treffer, denn nur der Sieger darf weiter vom Pokal-Triumph träumen. Fußballfans dürfen sich auf ein packendes Duell zwischen Austria Wien und dem TSV Hartberg freuen.
FK Austria Wien gegen TSV Hartberg
Dienstag, 27. Oktober 2026, um 18 Uhr
in der Generali-Arena
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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 22.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.