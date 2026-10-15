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Am 27. Oktober kämpfen die Veilchen gegen den TSV Hartberg um den Einzug ins Cup-Viertelfinale.
Am 27. Oktober kämpfen die Veilchen gegen den TSV Hartberg um den Einzug ins Cup-Viertelfinale.
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Austria Wien Heimspiel

Cup-Duell: Gewinne Tickets für Austria vs. Hartberg!

Pokal-Fieber in Wien! Im UNIQA ÖFB-Cup trifft die Wiener Austria auf TSV Hartberg. Wir verlosen 2x2 Tickets für das spannende Heimspiel der Austria.
Von Johanna Gmainer
15.10.2026, 08:00
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Wenn es im ÖFB-Cup um den Aufstieg in die nächste Runde geht, ist Spannung garantiert. FK Austria Wien empfängt TSV Hartberg zum Cup-Duell in der Generali-Arena. Die Veilchen wollen vor heimischem Publikum überzeugen und den nächsten Schritt im Bewerb machen.

Cup-Kracher in der Generali-Arena

Mit einem souveränen 6:0-Auswärtssieg gegen den FCM Traiskirchen sicherte sich die Austria den Einzug ins Achtelfinale. Auch Hartberg zeigte sich zuletzt treffsicher und setzte sich mit 4:0 gegen Vorwärts Steyr durch. Nun treffen die beiden Bundesligisten im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale aufeinander.

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Im K.-o.-Bewerb zählt jeder Treffer, denn nur der Sieger darf weiter vom Pokal-Triumph träumen. Fußballfans dürfen sich auf ein packendes Duell zwischen Austria Wien und dem TSV Hartberg freuen.

Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups

FK Austria Wien gegen TSV Hartberg

Dienstag, 27. Oktober 2026, um 18 Uhr

in der Generali-Arena

https://fk-austria.at/tickets

Jetzt 2x2 Tickets gewinnen!

Du möchtest die Austria beim Cup-Heimspiel live im Stadion anfeuern? Dann mach mit! "Heute" verlost 2x2 Tickets für FK Austria Wien gegen TSV Hartberg im UNIQA ÖFB-Cup. Einfach beim Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück dabei sein!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 22.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

JG, Akt. 15.10.2026, 08:36, 15.10.2026, 08:00
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