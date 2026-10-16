Süßes Panda-Abenteuer: Jetzt Kinderbuch gewinnen!

Manchmal entstehen die schönsten Freundschaften ganz unerwartet! Das Kinderbuch "Putzibauch und Räuberzehe" von Martin Kerschbaum nimmt kleine Leser und Zuhörer mit auf eine herzerwärmende Reise voller Mut, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft.
Im Mittelpunkt steht der kleine Pandabär Putzibauch, der eines Tages einem fremden Tier begegnet. Zunächst macht ihm der unbekannte Koboldmaki Angst. Doch als dieser plötzlich Hilfe braucht, wächst Putzibauch über sich hinaus.
Aus der unerwarteten Begegnung entwickelt sich eine besondere Freundschaft. Die liebevolle Geschichte zeigt Kindern, wie wichtig es ist, anderen zu helfen, Ängste zu überwinden und offen auf Neues zuzugehen.
Das Vorlesebuch eignet sich für Kinder von zwei bis acht Jahren. Ein besonderes Extra: Über einen QR-Code im Buch können sich die Kleinen die Geschichte auch vorlesen lassen.
"Heute" verlost 10 Exemplare von "Putzibauch und Räuberzehe". Wer seinem Nachwuchs eine Freude machen möchte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück eines der Kinderbücher gewinnen!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 20.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.