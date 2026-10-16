i Das liebevoll illustrierte Kinderbuch "Putzibauch und Räuberzehe" von Martin Kerschbaum erzählt eine herzerwärmende Geschichte über Mut, Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Martin Kerschbaum "Putzibauch und Räuberzehe" Süßes Panda-Abenteuer: Jetzt Kinderbuch gewinnen! Mut, Freundschaft und ein kleines Abenteuer: "Putzibauch und Räuberzehe" erzählt eine liebevolle Geschichte für Kinder. Wir verlosen 10x das Buch. Von Johanna Gmainer 16.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Manchmal entstehen die schönsten Freundschaften ganz unerwartet! Das Kinderbuch "Putzibauch und Räuberzehe" von Martin Kerschbaum nimmt kleine Leser und Zuhörer mit auf eine herzerwärmende Reise voller Mut, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft.

Eine ungewöhnliche Freundschaft

Im Mittelpunkt steht der kleine Pandabär Putzibauch, der eines Tages einem fremden Tier begegnet. Zunächst macht ihm der unbekannte Koboldmaki Angst. Doch als dieser plötzlich Hilfe braucht, wächst Putzibauch über sich hinaus.

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Aus der unerwarteten Begegnung entwickelt sich eine besondere Freundschaft. Die liebevolle Geschichte zeigt Kindern, wie wichtig es ist, anderen zu helfen, Ängste zu überwinden und offen auf Neues zuzugehen.

Das Vorlesebuch eignet sich für Kinder von zwei bis acht Jahren. Ein besonderes Extra: Über einen QR-Code im Buch können sich die Kleinen die Geschichte auch vorlesen lassen.

Mitmachen und gewinnen!

"Heute" verlost 10 Exemplare von "Putzibauch und Räuberzehe". Wer seinem Nachwuchs eine Freude machen möchte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück eines der Kinderbücher gewinnen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 20.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.