i Am 1. November um 17 Uhr steigt das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid in der Generali-Arena. GEPA pictures Gewinnspiel Austria gegen Rapid: Jetzt Derby-Tickets gewinnen! Derby-Fieber in Wien! Am 1. November empfängt die Wiener Austria den Erzrivalen Rapid in der Generali-Arena. Wir verlosen 2x2 Tickets für das Spiel. Von Johanna Gmainer 22.10.2026, 09:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn Violett auf Grün-Weiß trifft, sind Emotionen und Spannung garantiert. Am Sonntag, dem 1. November 2026, steigt das nächste Wiener Derby zwischen Austria Wien und Rapid. Die Veilchen wollen vor heimischem Publikum wichtige Punkte holen und ihren Fans einen Derbysieg bescheren.

Austria zuletzt im Derby erfolgreich

Die jüngsten Duelle sprechen für die Wiener Austria: Im letzten Wiener Derby am 10. Mai 2026 feierte die Austria einen 2:0-Auswärtssieg in Hütteldorf. Bereits im Februar setzten sie sich zu Hause mit 2:0 durch. Dazwischen trennten sich die beiden Rivalen mit einem 1:1-Unentschieden. Rapid wartet damit seit mehreren Derbys auf einen Sieg gegen die Austria.

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Prestige-Duell mit großer Tradition

Das Wiener Derby zählt zu den traditionsreichsten Duellen im österreichischen Fußball. Seit mehr als 100 Jahren liefern sich die beiden Wiener Klubs packende Begegnungen. Auch diesmal dürfen sich die Fans auf eine hitzige Atmosphäre und ein spannendes Duell auf dem Rasen freuen.

Du möchtest die Austria beim Heimspiel gegen Rapid live im Stadion anfeuern? Dann mach mit! Wir verlosen 2x2 Tickets für das Wiener Derby am 1. November in der Generali-Arena.

Einfach beim Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück dabei sein!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 29.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.