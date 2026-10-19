i Mit "Heute" zum Spiel FC Vienna vs. FAC GEPA pictures "Heute" x FC Vienna Neuer "Heute"-Fan Corner: Wir schicken dich zur Vienna Neu auf der Hohen Warte: der "Heute"-Fan Corner bei jedem Vienna-Heimspiel. Zum Start verlosen wir 100x2 Tickets fürs Wiener Derby gegen den FAC. Von Advertorial Heute 19.10.2026, 11:34 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Vienna und "Heute" spielen ab sofort im selben Team. Im Rahmen der neuen Medienkooperation mit dem First Vienna FC 1894 gibt es bei jedem Heimspiel in der Naturarena Hohe Warte einen eigenen "Heute"-Fan Corner. Dort sitzen unsere Leserinnen und Leser mitten im Geschehen, wenn Österreichs ältester Fußballklub um Punkte kämpft.

Den Auftakt macht gleich ein echtes Wiener Duell: Am Freitag, 23. Oktober, empfängt die Vienna um 18.30 Uhr den FAC. Für dieses Spiel verlosen wir 100x2 Freikarten für den "Heute"-Fan Corner.

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Vienna punktegleich mit der Spitze

Die Döblinger gehen mit breiter Brust ins Derby. Nach neun Runden in der ADMIRAL 2. Liga hält die Vienna bei 22 Punkten und liegt damit gleichauf mit Tabellenführer Blau-Weiß Linz. Nur die Tordifferenz trennt die Blau-Gelben von Platz eins. Zuletzt feierte die Vienna einen 2:1-Auswärtssieg in Voitsberg, das letzte Heimspiel gegen St. Pölten wurde souverän mit 3:1 gewonnen.

So bist du dabei:

Du willst das Derby live im "Heute"-Fan Corner erleben? Dann mach jetzt mit: Einfach das Formular unten ausfüllen, und mit etwas Glück gehörst du zu den 100 Gewinnerinnen und Gewinnern, die je zwei Freikarten erhalten.

Und das ist erst der Anfang: Auch bei den weiteren Heimspielen der Vienna wartet der "Heute"-Fan Corner auf dich. Gleich danach steht an der Hohen Warte das Spitzenspiel gegen Blau-Weiß Linz an.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 22.10., 10:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.