i In der Raiffeisen Arena in Linz wartet am 14.11. das nächste Nations-League-Duell auf Österreich. ÖFB / Johannes Friedl Fußball-Gewinnspiel ÖFB hautnah: Gewinne Plätze direkt am Spielfeldrand! MAGENTA verlost über "Heute" ein exklusives Fanbankerl für das Nations-League-Duell Österreich gegen Irland für 1x4 Personen am 14.11. in Linz. Von Johanna Gmainer 27.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Fußballfans aufgepasst! Am 14. November 2026 trifft das österreichische Nationalteam in der UEFA Nations League auf Irland. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Raiffeisen Arena in Linz. Für vier glückliche Fans wird dieses Heimspiel zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Denn MAGENTA, offizieller Premium Partner des österreichischen Nationalteams, verlost über "Heute" ein exklusives Fanbankerl direkt am Spielfeldrand!

ÖFB-Team will Tabellenführung verteidigen

Das österreichische Nationalteam ist erfolgreich in die UEFA Nations League gestartet. Nach zwei 3:1-Heimsiegen gegen Israel und den Kosovo erkämpfte sich die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick ein 2:2 gegen Irland. Zuletzt gab es auswärts gegen den Kosovo ein 1:1. Mit acht Punkten aus vier Spielen führt Österreich die Gruppe B3 an und möchte beim Heimspiel gegen Irland den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

So nah an den ÖFB-Stars wie nie zuvor

Statt von der Tribüne aus mitzufiebern, erlebst du die packenden Zweikämpfe, spannenden Torchancen und die einzigartige Stadionstimmung aus nächster Nähe.

Das Beste daran: Du musst dieses Erlebnis nicht alleine genießen! Der Gewinner darf drei Begleitpersonen mitnehmen und gemeinsam mit ihnen die österreichischen Nationalspieler hautnah anfeuern.

Näher dran geht kaum: MAGENTA verlost über HEUTE 1x4 exklusive Plätze direkt am Spielfeldrand. GEPA pictures

Du möchtest beim Nations-League-Kracher Österreich gegen Irland am 14. November 2026 in Linz in der ersten Reihe sitzen? Dann mach jetzt mit!

Der Gewinn wird von Magenta zur Verfügung gestellt. Foto: Magenta

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 2.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.