4in1-Pflege für Männer: Energy-Boost-Shampoo gewinnen!

Praktisch, unkompliziert und perfekt für jeden Tag: Heute.at verlost passend zum Vatertag drei Stück des "Energy-Boost-Shampoos mit Wacholder" von RAUSCH. Der 4in1-Allrounder wurde speziell für Männer entwickelt und eignet sich für Haare, Körper, Gesicht und Bart.
Mit Wacholder- und Rosmarin-Extrakten sorgt das Shampoo für einen echten Frische-Boost unter der Dusche. Gleichzeitig spendet die Formel Feuchtigkeit, ohne Haare oder Haut zu beschweren. Ideal nach dem Sport, auf Reisen oder einfach für alle, die es schnell und unkompliziert mögen.
Der Pflege-Allrounder von RAUSCH basiert – anders als viele Kombi-Produkte – auf einem hochwertigen Shampoo statt auf einem klassischen Duschgel. Dadurch werden Haare und Kopfhaut besonders sanft gereinigt. Ein natürlicher 24h-Feuchtigkeits-Wirkstoff aus Mais schützt zusätzlich vor dem Austrocknen.
Das Produkt ist vegan, silikonfrei und punktet mit einem angenehm vitalisierenden Duft.
Du möchtest deine Pflegeroutine vereinfachen und gleichzeitig für einen Frische-Kick sorgen? Dann mach jetzt beim "Heute"-Gewinnspiel mit und sichere dir mit etwas Glück eines von drei RAUSCH Energy-Boost-Shampoos mit Wacholder!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 2.11.2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.