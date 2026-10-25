Startseite Gewinnen
Frische Pflege für Männer: Heute.at verlost 3x das neue RAUSCH Energy-Boost-Shampoo.
Frische Pflege für Männer: Heute.at verlost 3x das neue RAUSCH Energy-Boost-Shampoo.
Rausch
Frische-Kick für Männer

4in1-Pflege für Männer: Energy-Boost-Shampoo gewinnen!

Frische von Kopf bis Fuß: Wir verlosen 3x das RAUSCH Energy-Boost-Shampoo – der praktische 4in1-Pflege-Allrounder für Haare, Körper, Gesicht & Bart.
Von Johanna Gmainer
25.10.2026, 08:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben

Praktisch, unkompliziert und perfekt für jeden Tag: Heute.at verlost passend zum Vatertag drei Stück des "Energy-Boost-Shampoos mit Wacholder" von RAUSCH. Der 4in1-Allrounder wurde speziell für Männer entwickelt und eignet sich für Haare, Körper, Gesicht und Bart.

Pflege ohne Schnickschnack

Mit Wacholder- und Rosmarin-Extrakten sorgt das Shampoo für einen echten Frische-Boost unter der Dusche. Gleichzeitig spendet die Formel Feuchtigkeit, ohne Haare oder Haut zu beschweren. Ideal nach dem Sport, auf Reisen oder einfach für alle, die es schnell und unkompliziert mögen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Der Pflege-Allrounder von RAUSCH basiert – anders als viele Kombi-Produkte – auf einem hochwertigen Shampoo statt auf einem klassischen Duschgel. Dadurch werden Haare und Kopfhaut besonders sanft gereinigt. Ein natürlicher 24h-Feuchtigkeits-Wirkstoff aus Mais schützt zusätzlich vor dem Austrocknen.

Das Produkt ist vegan, silikonfrei und punktet mit einem angenehm vitalisierenden Duft.

Haare, Körper, Gesicht und Bart: Das Energy-Boost-Shampoo kann alles.
Haare, Körper, Gesicht und Bart: Das Energy-Boost-Shampoo kann alles.
Foto: Rausch

Heute.at verlost 3 Stück

Du möchtest deine Pflegeroutine vereinfachen und gleichzeitig für einen Frische-Kick sorgen? Dann mach jetzt beim "Heute"-Gewinnspiel mit und sichere dir mit etwas Glück eines von drei RAUSCH Energy-Boost-Shampoos mit Wacholder!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 2.11.2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

JG, 25.10.2026, 08:00
Mehr zum Thema
Vatertag Gewinnspiel Körperpflege Männer

Weiterlesen

Weitere Storys
Kosmetik Beauty Gewinn
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote