i PURGE NIGHT o3 Agency PURGE NIGHT Wiens größte Hardstyle-Party steht bevor! Am 31. Oktober wird die Event Arena Vösendorf zum Schauplatz der härtesten Halloween Nacht des Jahres und wir schicken euch hin. Von Advertorial Heute 19.10.2026, 15:16 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn Halloween auf brachiale Beats trifft, kommt die HARDLINE: PURGE NIGHT. Am Samstag, 31. Oktober 2026, verwandelt sich die Event Arena Vösendorf ab 20 Uhr in eine Welt aus Chaos, Dunkelheit und unaufhaltsamer Energie. Gespielt wird Rawstyle, Hardcore, Uptempo und Early Hardcore, und die Tickets sind schon fast ausverkauft.

Drei Areas, drei Welten

Auf der Mainstage, dem Ground Zero, sorgen unter anderem The Dark Horror, The Straikerz, Pinotello und Schlot für Ausnahmezustand. Wer es noch eine Spur roher mag, ist im Tunnel richtig, wo Rawstyle und Uptempo regieren und Acts wie Another Dimension, Emkatress, Fractured Souls und die Uptempo Babys den Gegenpol zur Mainstage setzen. Im Machine Room geht es mit Gabber, Early Hardcore und Hakken zurück zu den Wurzeln, mit Agonize, Burger Kingz, Mark Enigma, Rick C und Sonic Warfare.

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Halloween Kostüme sind erlaubt, die Stimmung ist ohnehin schon gruselig gut. o3 Agency

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die HARDLINE: PURGE NIGHT.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück feierst du Halloween mit den härtesten Acts der Szene in Vösendorf.

Du willst auf Nummer sicher gehen? Mit dem Code "HEUTE10" gibt es beim Ticketkauf einen Vorteil, die Tickets findest du hier.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 27.10.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.