i Ob mit Familie oder Freunden gespielt – Gesellschaftsspiele machen stets Freude. Foto: iStock/Biserka Stojanovic Wähle dein Wunschspiel Fünf Spiele für Groß und Klein - mitspielen & gewinnen! "Heute" verlost fünf Gesellschaftsspiele, die garantiert viel Spaß und Abwechslung in deine Herbsttage bringen. Von Irma Basagic 19.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die goldene Jahreszeit ist wie geschaffen für gemütliche Spieleabende. Ob als feuriges Kartenspiel oder als Musikpartyspiel – der Herbst 2026 bietet fantastische und spannende Spiele für Groß und Klein. Wir verlosen fünf Gesellschaftsspiele, die jede Menge Freude machen – jetzt mitspielen und gewinnen!

Diese Spiele gibt es zu gewinnen: BURNING COOKIES von Piatnik

von Piatnik HITSTER FLYING MIC von Jumbo

von Jumbo HiLo ® PLUS von Schmidt

von Schmidt SECRET MUSEUM von Schmidt

von Schmidt SMART 10 "DER HERR DER RINGE" von Piatnik

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1 Burning Cookies von Piatnik www.piatnik.com Wer seine Handkarten geschickt einsetzt und die Konkurrenz mit gut überlegten Bluffaktionen in die Falle lockt, hat gute Chancen auf den Sieg. Spezialaktionen können das Blatt jedoch schnell wenden und für kiloweise verbrannte Cookies sorgen, die natürlich niemand haben will. Für 3-6 Personen ab 8 Jahren. Infos:

2 Hitster Flying Mic von Jumbo jumboplay.com Sobald die erste Songkarte der 225 Greatest Hits gescannt wird, startet die Musikwiedergabe via Spotify und der adrenalinreiche Wettkampf beginnt. Wer den Song erkennt, drückt den Knopf des in der Tischmitte stehenden Pults und löst damit das in die Luft Springen des Mikrofons aus. Für 2-10 Personen ab 16 Jahren. Infos:

3 HiLo® Plus von Schmidt www.schmidtspiele.de Die Spielenden versuchen die Karten schlau zu wählen und sie so in ihre Auslage zu bringen, dass am Ende möglichst niedrige Zahlenwerte zu sehen sind. Der Clou ist ein "HiLo®", das Karten aus der Auslage verschwinden lässt und sie automatisch kleiner macht. Dreimal die gleiche Farbe in einer Reihe, Spalte oder Diagonale machen es möglich und können sogar Kettenreaktionen für noch weniger Punkte entstehen lassen. Für 2-6 Personen ab 8 J. Infos:

4 Secret Museum von Schmidt www.schmidtspiele.de Fernab der Öffentlichkeit trifft sich die Secret Society im Verborgenen, um ihre außergewöhnlichen Schätze zu präsentieren. Auf dem Schwarzmarkt werden seltene Kunstwerke gehandelt, Fälschungen diskret aussortiert und die wertvollsten Exponate gekonnt in Szene gesetzt. Hinter verschlossenen Türen entfaltet sich ein ebenso geheimnisvoller wie strategischer Wettstreit. Für 2-4 Personen ab 10 Jahren. Infos:

5 Smart 10 "Der Herr der Ringe" www.piatnik.com Das Spiel zur FantasyLegende: Hier kannst du in die Welt der Hobbits, Elben und Orks eintauchen und zeigen, wie gut du Mittelerde und seine Bewohner kennst. Wer auch über den Einen Ring am besten Bescheid weiß oder am besten zockt, kann bei den 100 neuen Fragen und 1.000 Antwortmöglichkeiten glänzen. Für 2-8 Spieler ab 12 J. Infos:

Dein Wunschspiel wählen & gewinnen!

So einfach geht's: Wähle ein Wunschspiel, trage deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 27. Oktober 2026, 10:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.