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Krumble kommt nach Österreich
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Eis Greissler
Neue Marke von Eis Greissler

Neue Pop-up-Stores: Hol dir einen 50-Euro-Gutschein!

Eis Greissler eröffnet ab 24. Oktober sieben Krumble-Pop-up-Stores in ganz Österreich. Wir verlosen 5 Gutscheine im Wert von je 50 Euro.
Von Advertorial Heute
19.10.2026, 12:16
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Der Eis Greissler aus der Buckligen Welt wagt etwas Neues: Unter dem Namen "Krumble by Eis Greissler" startet die Kult-Eismarke eine eigene Marke und geht damit gleich groß auf Tour. Ab Samstag, 24. Oktober, öffnen sieben Pop-up-Stores in Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt ihre Türen.

"Bald gibt’s Crunch", kündigt Krumble auf der eigenen Website an. Was genau über die Theke geht, hält die Marke bis zum Start noch unter Verschluss. Die Krümel auf den ersten Teaser-Bildern lassen aber schon erahnen, dass es süß wird.

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Hier findest du Krumble

Gleich drei der sieben Stores eröffnen in Wien, die restlichen verteilen sich auf die Landeshauptstädte:

  • Wien 1: Rotenturmstraße 14
  • Wien 1: Schottengasse 7
  • Wien 7: Neubaugasse 9
  • Linz: Spittelwiese 2
  • Salzburg: Linzer Gasse 35
  • Graz: Sporgasse 10
  • Klagenfurt: Wiener Gasse 5

Jetzt mitmachen und gewinnen

Du willst Krumble als Erste oder Erster probieren? "Heute" verlost 5 Gutscheine im Wert von je 50 Euro. Einlösen kannst du sie in allen sieben Pop-up-Stores, egal ob in Wien, Linz, Salzburg, Graz oder Klagenfurt.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 22.10., 15:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

advertorial, 19.10.2026, 12:16
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