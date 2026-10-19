Neue Pop-up-Stores: Hol dir einen 50-Euro-Gutschein!

Der Eis Greissler aus der Buckligen Welt wagt etwas Neues: Unter dem Namen "Krumble by Eis Greissler" startet die Kult-Eismarke eine eigene Marke und geht damit gleich groß auf Tour. Ab Samstag, 24. Oktober, öffnen sieben Pop-up-Stores in Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt ihre Türen.
"Bald gibt’s Crunch", kündigt Krumble auf der eigenen Website an. Was genau über die Theke geht, hält die Marke bis zum Start noch unter Verschluss. Die Krümel auf den ersten Teaser-Bildern lassen aber schon erahnen, dass es süß wird.
Du willst Krumble als Erste oder Erster probieren? "Heute" verlost 5 Gutscheine im Wert von je 50 Euro. Einlösen kannst du sie in allen sieben Pop-up-Stores, egal ob in Wien, Linz, Salzburg, Graz oder Klagenfurt.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 22.10., 15:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.