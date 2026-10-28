Zarte Haut dank Kamille: Jetzt RAUSCH-Pflege gewinnen!

Empfindliche Haut braucht besonders viel Aufmerksamkeit und die richtige Pflege. Der Schweizer Kosmetikhersteller RAUSCH setzt deshalb auf die Kraft ausgewählter Kräuter und hat seine Körperpflegelinien mit weiterentwickelten Formulierungen und einem neuen Design ausgestattet.
Ob normale, trockene oder besonders empfindliche Haut: Mit drei verschiedenen Pflegelinien bietet RAUSCH für unterschiedliche Hautbedürfnisse die passende Pflege.
Besonders im Fokus steht die Sensitive-Linie mit Kamille, die speziell für sehr trockene und empfindliche Haut entwickelt wurde. Ein präbiotischer Wirkstoff sowie wertvolle Extrakte aus Kamille, Hafer und Herzsamen helfen dabei, die Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Die Pflege spendet intensive Feuchtigkeit und kann Juckreiz sowie Rötungen mildern. Die Sensitive Body Lotion und das Sensitive Shower Gel ergänzen sich dabei zu einer sanften Pflegeroutine für jeden Tag.
Das Set besteht aus einer Sensitive Body Lotion, Sensitive Shower Gel und Hand Cream mit Kamille.
Du möchtest deiner Haut etwas Gutes tun? Dann mach jetzt bei unserem Gewinnspiel mit! Wir verlosen 3 RAUSCH Sensitive-Pflegesets, bestehend aus einer Body Lotion und einem Shower Gel mit Kamille. Mit etwas Glück darfst du dich schon bald über wohltuende Pflege für empfindliche Haut freuen!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 6.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.