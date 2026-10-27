i Elyas M’Barek und Co. kehren in "Der perfekte Urlaub" auf die Kinoleinwand zurück. 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Marco Klarhold / Constantin Film Österreich Kinofortsetzung Der perfekte Gewinn: Kinotickets und Bademantel Wir verlosen einen kuscheligen VOSSEN-Bademantel sowie 2 × 2 Kinogutscheine für die neue Komödie "Der perfekte Urlaub". Von Johanna Gmainer 27.10.2026, 10:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn aus Freunden plötzlich Fremde werden

Nach dem Kinohit "Das perfekte Geheimnis" geht das Chaos in die nächste Runde! In der neuen Komödie "Der perfekte Urlaub" treffen die bekannten Freunde erneut aufeinander und diesmal sorgt ein gemeinsamer Kurztrip in den Süden für jede Menge Turbulenzen.

Nur wenige Monate nach dem folgenschweren Handyspiel, bei dem zahlreiche Geheimnisse ans Licht kamen, steht die Freundesgruppe vor einer entscheidenden Frage: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft endgültig vorbei?

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Auch in der Fortsetzung dürfen sich Kinofans auf ein echtes Staraufgebot freuen. Mit dabei sind unter anderem Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz. Für Drehbuch und Regie zeichnet erneut Bora Dagtekin verantwortlich.

"Der perfekte Urlaub" läuft seit 22. Oktober in den österreichischen Kinos.

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Der kuschelige VOSSEN-Bademantel sorgt für entspannte Wohlfühlmomente. Vossen

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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 2.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.