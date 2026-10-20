i REUTERS/Mario Anzuoni Diagnose zurückgezogen Ärzte irrten! Christina Applegate bricht in Tränen aus Jahrelang kämpfte Christina Applegate gegen Multiple Sklerose. Jetzt die Wende: Die Ärzte lagen falsch. Doch statt Erleichterung gibt es Tränen. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 21:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Star Christina Applegate (54) muss einen bitteren Rückschlag verkraften. Fünf Jahre lang lebte die Schauspielerin mit der Diagnose Multiple Sklerose (MS), sprach offen über ihre Schmerzen und wurde zur Stimme vieler Betroffener. Jetzt steht plötzlich alles auf dem Kopf: Applegate hat laut ihren Ärzten gar kein MS!

In ihrem Podcast "MeSsy" meldete sich die ehemalige "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin nach mehreren Monaten Pause zurück – und brach dabei in Tränen aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Gratulation, Sie haben kein MS"

Was für andere wie eine erlösende Nachricht klingt, ist für Applegate alles andere als ein Grund zum Feiern. "Meine Ärztin ist in mein Zimmer gekommen und hat gesagt: ,Gratulation, Sie haben kein MS‘", erzählt die 54-Jährige.

Doch von Jubel keine Spur! "Es ist nicht so, dass man eine Fehldiagnose bekommt und dann plötzlich wieder gesund ist", stellt sie klar. Ihre Beschwerden sind weiterhin da, teilweise gehe es ihr sogar schlechter als zuvor.

Besonders bitter: Nach Jahren voller Untersuchungen, Schmerzen und Ungewissheit beginnt die Suche nach der tatsächlichen Ursache nun wieder von vorne. "Ich stehe also wieder ganz am Anfang und weiß nicht, was mit mir los ist", sagt Applegate verzweifelt.

Karriere-Aus, Rollstuhl und Depressionen

2021 erhielt die Schauspielerin die Diagnose MS. Nach dem Ende der Netflix-Serie "Dead to Me" zog sie sich aus dem Schauspielgeschäft zurück. Die gesundheitlichen Probleme bestimmten fortan ihren Alltag.

Die 54-Jährige ist weiterhin auf einen Rollstuhl angewiesen, etwa wenn sie Arzttermine wahrnehmen muss. Auch psychisch hinterließen die vergangenen Jahre tiefe Spuren. Applegate sprach offen über Depressionen und darüber, dass sie einen Großteil ihrer Tage im Bett verbringt.

In ihrer Autobiografie "Du mit den traurigen Augen", die erst vergangene Woche auf Deutsch erschien, schildert sie ihren schwierigen Alltag. Darin verrät sie auch eine ungewöhnliche Methode, mit ihren Schmerzen umzugehen: Sie hat einzelnen Körperteilen Namen gegeben, damit sie diese anschreien kann, wenn es besonders schlimm wird.

Jetzt plagt sie auch noch das schlechte Gewissen

Neben den körperlichen Beschwerden belastet Applegate noch etwas anderes: das Gefühl, ihre Fans enttäuscht zu haben.

Gemeinsam mit "The Sopranos"-Star Jamie-Lynn Sigler gründete sie den Podcast "MeSsy" und setzte sich öffentlich für Menschen mit Multipler Sklerose ein. Nun sorgt sie sich, ihrer Rolle als wichtige Stimme der MS-Community nicht mehr gerecht zu werden.

Dabei hat die Schauspielerin bereits zahlreiche schwere Zeiten durchgestanden. In der Vergangenheit kämpfte sie auch gegen Brustkrebs.

Jetzt steht sie vor der nächsten großen Herausforderung: Endlich herauszufinden, was tatsächlich hinter ihren massiven gesundheitlichen Problemen steckt. Denn eines ist trotz der überraschenden Diagnose-Wende klar: Gesund ist Christina Applegate deshalb noch lange nicht.