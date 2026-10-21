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Paul Sommersguter kombiniert Magie und Comedy in seinem neuen Programm
Paul Sommersguter kombiniert Magie und Comedy in seinem neuen Programm "Halbzeit - Staunen für Fortgeschrittene", das am 27. Oktober Premiere im Vindobona feiert.
Sybille Sielringer
Midlife-Krise

Weißes Brusthaar, Wampe! Magier packt jetzt aus

Zauberer Paul Sommersguter steckt mitten in seiner Lebensmitte. Jetzt erfindet sich der Steirer neu und sorgt mit seiner Show in Wien für Staunen.
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 12:43
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Weiße Brusthaare, Midlife-Wampe und schwindende Kondition: Auch vor einem Meister der Zauberkunst macht das Älterwerden nicht halt. Doch statt sich mit fast 50 Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff wiederzufinden und zum hundertsten Mal dieselben Tricks vorzuführen, wagt Paul Sommersguter einen Neustart.

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Magier lässt sein altes Ich verschwinden

In seiner bisher persönlichsten Show nimmt Sommersguter nicht nur das Publikum, sondern vor allem sich selbst auf die Schaufel. Mit jeder Menge Selbstironie, verblüffenden Illusionen, Hologrammen und einer aufwendigen Lasershow stellt er sich der großen Frage: Was kommt eigentlich nach den klassischen Zaubertricks?

Die Antwort liefert der Magier gleich selbst. Er lässt Altes verschwinden, Neues auftauchen und entdeckt dabei, dass eine Midlife-Krise auch der Beginn von etwas ganz Großem sein kann. "Ich begebe mich mit meinem neuen Programm in eine neue Zeitrechnung, unterstützt werde ich dabei von Hologrammen und Lasershows. Und natürlich kommt der Humor auch nicht zu kurz", verrät der Steirer.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 24.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

red, Akt. 21.10.2026, 12:53, 21.10.2026, 12:43
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