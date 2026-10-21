i Geht da was bei Lell und Kaulitz? IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Future Image Christian Lell schwärmte im TV Bill Kaulitz will jetzt wirklich Date mit Ex-Fußballer Der Tokio-Hotel-Sänger zeigt sich begeistert von den offenen Worten des Ex-Fußballers bei der Reality-Show – und will ihn treffen. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Promi Big Brother" sorgte Christian Lell (42) für Aufsehen, als er offen über seine sexuellen Erfahrungen mit Männern sprach. "Ich habe mit Männern was gehabt, zweimal in meinem Leben", erklärte der Ex-Bayern-Profi. Dabei schwärmte er auch vom Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (37).

Und Bill zeigt sich durchaus angetan. "Das fand ich ganz schön mutig", lobt der Sänger die Offenheit des Fußballers. Auch optisch scheint der Reality-TV-Star ganz nach seinem Geschmack zu sein.

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"Er ist auch mein Typ. Ich finde, der ist hot", heißt es laut "Bunte". Der Musiker will nun offenbar nichts anbrennen lassen: "Ich glaube, ich werde auf ein Date gehen mit Christian Lell."

Tom Kaulitz bremst seinen Bruder

Bills Zwillingsbruder Tom (37) zeigt sich hingegen skeptisch. "Wir müssen erst einmal herausfinden, ob wir den gut finden", rudert er zurück. Die Brüder haben die aktuelle "Promi Big Brother"-Staffel nämlich nicht verfolgt.

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Lell hatte während seiner aktiven Karriere als Fußballer nie öffentlich über seine Sexualität gesprochen. "Man hat dann Angst, dass man nicht mehr aufgestellt wird", begründete er seine damalige Zurückhaltung in der Reality-Show.