i So süß: Kim Kardashian füttert einen roten Panda. Instagram Ausflug mit der Familie Süßes Tierchen! Kardashian füttert roten Panda Kim Kardashian tauscht Glamour gegen flauschige Gesellschaft: Bei einem Zoo-Ausflug darf sie einen süßen roten Panda füttern. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob glamouröse Auftritte oder tierische Begegnungen: Kim Kardashian nimmt ihre Fans auf Instagram auch bei privaten Ausflügen mit. Diesmal ging es für den Reality-Star gemeinsam mit Schwester Khloé, Mama Kris sowie Tochter Chicago und den Nichten True und Dream in den Zoo.

Dort wartete ein besonders flauschiges Highlight auf Kim: Ein roter Panda kam ihr ganz nah und ließ sich von ihr mit Futter auf einem Stab verwöhnen. Bei diesem Anblick dürfte so mancher Tierfreund neidisch werden!

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Kardashians sind Fans

Wie gut der sogenannte Himalaya-Katzenbär bei der Familie ankommt, zeigt auch ein gemeinsames Gruppenfoto.

Darauf präsentieren sich die Kardashians mit Plüschtieren, die ihren tierischen Lieblingen nachempfunden sind.

Kim hielt die Botschaft zu ihrem Ausflug gewohnt knapp und schrieb zu den Schnappschüssen: "ein bisschen vom Leben". Damit nicht genug, geht es tierisch weiter, denn auf einem anderen Bild der Diashow sieht man ihre Tochter Chicago, wie sie mit einem Hundewelpen spielt.