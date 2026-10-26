i Lewis Hamilton schenkte Kim Kardashians Kindern einen Hund zu "screenshot/X" Formel-1-Superstar privat Hamilton macht Kardashian-Kindern besonderes Geschenk Lewis Hamilton überrascht die vier Kinder seiner Freundin Kim Kardashian mit einem besonderen Geschenk. Dahinter steckt eine emotionale Geschichte. Von Sport Heute 26.10.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton (41) hat den vier Kindern seiner Freundin Kim Kardashian (46) einen Golden-Retriever-Welpen geschenkt. Der Hund hört auf den Namen Halo und ist mittlerweile fester Bestandteil der Familie. Für den siebenfachen Weltmeister hat das Geschenk eine besondere Bedeutung.

Erst im vergangenen Jahr musste sich Hamilton von seiner geliebten Bulldogge Roscoe verabschieden. Der Tod seines langjährigen tierischen Begleiters hatte den Briten schwer getroffen. Nun sorgt mit Halo ein neuer Hund im Umfeld des Rennfahrers für Freude.

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Hamilton schwärmt von Kardashians Kindern

Wie wichtig ihm das Familienleben inzwischen geworden ist, zeigte Hamilton bei einer Veranstaltung vor dem Grand Prix der USA in Austin. Auf die Frage, was ihn abseits der Rennstrecke glücklich mache, sprach der Ferrari-Star überraschend offen über sein Privatleben.

Zunächst erwähnte er seine Nichte und seinen Neffen, ehe er auf Kardashians Nachwuchs zu sprechen kam. "Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen", erklärte Hamilton.

Gemeint sind North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7). Die vier Kinder stammen aus Kardashians früherer Ehe mit Rapper Kanye West (49).

Kardashian vertraut dem Formel-1-Star

Dass Hamilton mittlerweile eine wichtige Rolle im Leben der Kinder spielt, ist offenbar keine Selbstverständlichkeit. Kardashian soll sehr genau darauf achten, welche Menschen sie an ihren Nachwuchs heranlässt.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Ein Insider erklärte dem US-Magazin "People" bereits im Juni, dass die Unternehmerin bei neuen Partnern besonders vorsichtig sei. Dass Hamilton so viel Zeit mit ihren Kindern verbringe, sei ein Zeichen ihres großen Vertrauens.

Der Rennfahrer und der Reality-Star kennen sich bereits seit Jahren. Anfang 2026 soll aus ihrer Freundschaft Liebe geworden sein. Im Februar kamen erste Gerüchte auf, im April machten die beiden ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Auch Kardashian zeigte sich zuletzt glücklich. In ihrer Realityshow "The Kardashians" erklärte sie, sie sei derzeit "wirklich, wirklich glücklich".