i Kimi Antonelli IMAGO/ZUMA Press Wire Italiener siegt in Austin Antonelli fehlen nur noch zwei Punkte zum WM-Sieg WM-Entscheidung vertagt. Kimi Antonelli ist noch nicht Weltmeister, obwohl er in Austin über seinen neunten (!) Rennsieg der Saison jubeln kann. Von Sport Heute 25.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kimi Antonelli raste in Austin souverän zu seinem nächsten Erfolg in der Formel-1-Weltmeisterschaft – doch für die vorzeitige Fixierung seines ersten WM-Titels reichte es denkbar knapp dennoch nicht. Zwei Punkte fehlen dem Mercedes-Star zum Titel.

Weil seine Konkurrenz ebenfalls lieferte und die nötigen Zähler sammelte. Sein erster Verfolger und Teamkollege George Russell wurde Achter, Altstar und WM-Dritter Lewis Hamilton landete auf dem vierten Platz.

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Dennoch ist der Titel dem Italiener so gut wie nicht mehr zu nehmen. Beim nächsten Rennen benötigt der Mercedes-Star nur noch zwei Punkte, um sich als mit Abstand jüngster Champion der Königsklasse zu krönen. Den Titel hält bisher der Deutsche Sebastian Vettel, der bei seinem ersten WM-Triumph in der Königsklasse des Motorsports 2010 gerade einmal 23 Jahre alt war.

Nächste Chance in Mexiko

Doch die nächsten Chancen von Antonelli, vorzeitig den Titel zu fixieren kommen schon bald: Zunächst hat der Mercedes-Star in Mexiko (1. November) die Möglichkeit, dann in Sao Paulo (8. November) und in Las Vegas (22. November).

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Antonelli triumphierte in Austin letztendlich mit mehr als 15 Sekunden (!) Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Ferrari-Star Charles Leclerc. Der vierfache Weltmeister Max Verstappen (17,5 Sekunden) präsentierte sich wieder stark und landete auf dem dritten Platz. Lando Norris (30 Sekunden) wurde hinter Hamilton Fünfter, der zweite Red-Bull-Pilot Isack Hadjar (34 Sekunden) Sechster.

Bei den Trainings war Ferrari noch der große Favorit auf den Sieg, im Qualifying landeten Leclerc und Hamilton dann nicht einmal in den Top 3. Beim Rennen folgte nun zumindest eine kleine Wiedergutmachung.