i Formel-1-Superstar Andrea Kimi Antonelli. IMAGO/ZUMA Press GP in den USA So wird F1-Star Antonelli schon heute zum Weltmeister Es ist angerichtet. Mercedes-Star Andrea Kimi Antonelli hat schon am Sonntag den erster Weltmeister-Matchball. Hier die Ausgangslage. Von Sport Heute 25.10.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 steht vor einer historischen Entscheidung! Mercedes-Shootingstar Antonelli könnte sich bereits am Sonntag beim Großen Preis der USA in Austin zum Weltmeister krönen. Mit gerade einmal 20 Jahren würde der Italiener einen Rekord aufstellen und Sebastian Vettel als jüngsten Formel-1-Champion aller Zeiten ablösen.

Die Ausgangslage ist vielversprechend: Nach 17 Rennen führt Antonelli die WM-Wertung mit 340 Punkten an. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell liegt bereits 102 Zähler zurück, Lewis Hamilton folgt mit 111 Punkten Rückstand. Bei sechs verbleibenden Grands Prix sind allerdings noch maximal 150 Punkte zu holen. Hier gehen wir davon aus, dass die beiden Nahost-Rennen in Katar und Abu Dhabi am Saisonende wie geplant über die Bühne gehen.

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Formel-1-Boss Stefano Domenicali betont zwar, dass beide Rennen wie geplant stattfinden sollen. Eine kurzfristige Absage ist angesichts der angespannten Lage aber nicht ausgeschlossen. Als mögliche Alternative für ein Ersatzrennen wird Imola ins Spiel gebracht.

So wird Antonelli Weltmeister

Damit die Titelentscheidung schon am Sonntag fällt, muss Antonelli gleich drei Bedingungen erfüllen: Er muss den Grand Prix in Austin gewinnen, Russell darf bestenfalls Neunter werden und Hamilton maximal auf Platz fünf landen. Max Verstappen, Charles Leclerc und Lando Norris haben rechnerisch keine Chance mehr, den Italiener einzuholen.

So wird Antonelli am Sonntag Weltmeister Andrea Kimi Antonelli muss den Großen Preis am Sonntag gewinnen. George Russell darf nicht besser als Neunter werden. Lewis Hamilton darf nicht besser als Fünfter werden.

Besonders kurios: Sollte sich der Rennkalender nun noch ändern, Nahost-Rennen abgesagt werden, könnte der italienische Mercedes-Star durch diese Absagen automatisch zum Weltmeister werden oder zum aktuellen Zeitpunkt bereits Champion sein, ohne es zu wissen. Genau das möchte die Formel 1 möglichst verhindern. Klar ist jedenfalls: Mit acht Saisonsiegen hat der Mercedes-Pilot die besten Karten, sich schon in den kommenden Wochen zum jüngsten Champion der Geschichte zu krönen.

Sollte das WM-Rennen in Austin doch noch offen bleiben, würde am beim Grand Prix in Mexiko City am 1. November (21 Uhr) der zweite Matchball bestehen.