i Der Sohn von Mercedes-Teamchef Toto Wolff war in einen Unfall verwickelt. APA-Images / dpa Picture Alliance / Milan Klemenc (Archivbild) Schwerer Crash im Video Sohn (9) von Toto Wolff bei Kart-Rennen verunfallt Schreckmoment für die Familie Wolff! Der neunjährige Jack Wolff wurde bei einem Kartrennen in Italien in einen heftigen Unfall verwickelt. Von André Wilding 24.10.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Zusammenstoß, ein Kart fliegt durch die Luft und trifft einen neunjährigen Buben: Beim IAME Warrior Final im italienischen Viterbo kam es zu einem dramatischen Unfall. Mittendrin war Jack Wolff, der Sohn von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff und F1-Academy-Chefin Susie Wolff.

Der junge Österreicher musste nach dem Unfall medizinisch versorgt werden. Inzwischen gibt es Entwarnung. Jack will sogar möglichst rasch wieder Rennen fahren.

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Kollision beim Kampf um den Sieg

Jack Wolff war beim IAME Warrior Final in der Klasse X30 Mini am Start. Der Neunjährige zählt zu den erfolgreichen Nachwuchsfahrern und hatte sich erst vor Kurzem den Meistertitel in der italienischen IAME Series in der Kategorie X30 U10 gesichert.

Im Finale in Viterbo kämpfte er bis zur letzten Runde um den Sieg. An der Spitze lieferte er sich ein Duell mit dem Marokkaner Nahyl El Gahoudi. Dann kam es zum folgenschweren Zwischenfall.

Die Räder der beiden Karts verhakten sich. Jack Wolffs Fahrzeug geriet ins Schleudern, während das Kart seines Konkurrenten ausgehoben wurde.

Kart fliegt über Neunjährigen hinweg

Damit war die Gefahr noch nicht vorbei. Der nachfolgende Dimitar Uzunov konnte dem verunglückten Kart nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. Durch den Zusammenstoß wurde Uzunovs Kart über Jack Wolff hinwegkatapultiert. Dabei traf es den Neunjährigen an der Schulter.

Jack konnte sein Fahrzeug zwar selbst verlassen, hatte nach dem Unfall aber offenbar Schmerzen. Anschließend wurde er medizinisch untersucht und behandelt.

Nach Untersuchung gibt es Entwarnung

Motorsport-Journalist Thomas Maher berichtete nach dem Rennen in den sozialen Medien über den Unfall und den Gesundheitszustand des jungen Fahrers.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

"Augenöffnender Unfall im Kartsport heute unter Beteiligung von Toto Wolffs Sohn Jack", schreibt er bei "Motorsport-Total.com". Kurz darauf folgte die beruhigende Nachricht: "Er ist erfreulicherweise wohlauf, obwohl er nach dem Aussteigen eine kleine medizinische Behandlung benötigte."

Trotz des heftigen Zusammenstoßes scheint Jack den Unfall somit ohne schwerwiegende Folgen überstanden zu haben.

Jack will schon wieder ins Kart steigen

Der Neunjährige hatte nach dem Unfall offenbar bereits die nächsten Rennen im Kopf. Schon am Freitag wollte er wieder ins Cockpit zurückkehren. Ob er am Samstag tatsächlich erneut an den Start gehen kann, hängt allerdings von der medizinischen Einschätzung ab.

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Seine Eltern Toto und Susie Wolff halten sich derzeit im Rahmen der Formel 1 in Austin auf. Für die Familie gab es nach dem Schreckmoment zumindest eine gute Nachricht: Jack ist nach dem Unfall wohlauf und denkt bereits wieder ans Rennfahren.