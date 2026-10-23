i Ferrari-Star Charles Leclerc. IMAGO/ZUMA Press News Ferrari-Star Leclerc gibt in Austin das Tempo vor Nach der Bestzeit im ersten Freien Training zum Grand Prix der USA hat Charles Leclerc auch in der zweiten Trainingssession angeschrieben. Von Sport Heute 24.10.2026, 00:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das war ein idealer Freitag für Ferrari-Star Leclerc. Der Monegasse hat nach der Top-Zeit am Freitagmittag (Ortszeit) auch die schnellste Runde im zweiten Freien Training auf dem Circuit of the Americas vor den Toren von Austin gedreht. Mit 1:35,291 Minuten setzte sich Leclerc nur knapp vor Mercedes-Ass Andrea Kimi Antonelli durch (+0,042). Der Italiener führt die Fahrer-WM deutlich an und könnte sich mit einem Sieg am Sonntag vorzeitig zum Weltmeister krönen, müsste dafür aber auch darauf hoffen, dass Teamkollege George Russell nicht besser als Neunter und Ferrari-Mann Lewis Hamilton nicht über Rang fünf hinauskommt.

In der Trainingssession hatte sich Hamilton nun auf Platz vier klassiert (+0,615), Russell landete auf dem fünften Platz (+0,744). Red-Bull-Star Max Verstappen fuhr davor auf Rang drei (+0,189), war in der ersten Session bereits Zweiter gewesen.

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Einen Schritt zurück erlebten derweil die McLaren-Stars. Noch-Weltmeister Lando Norris (+1,082) wurde direkt vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri (+1,096) Siebter. Isack Hadjar im zweiten Red Bull musste sich mit Platz neun und einem großen Rückstand begnügen (+1,120). Stark war da Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson auf Rang sechs (+1,040).

Erschreckend schwach sind derweil die Cadillacs und Williams, die am Ende des Feldes landeten.

Am Samstag steht noch das dritte Freie Training (19.30 Uhr) auf dem Programm, das Qualifying folgt dann am Samstagabend (23 Uhr) und der Große Preis der USA am Sonntag (21 Uhr).