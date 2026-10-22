i Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli. IMAGO/NurPhoto Grand Prix am Sonntag F1 muss Star Antonelli vor Bruch von Gesetz schützen Aufgepasst, Formel 1. Am Wochenende gastiert die "Königsklasse" in den USA. Besonders bei Star Andrea Kimi Antonelli heißt es: Genau hinschauen. Von Sport Heute 22.10.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Situation in der Formel 1! Mercedes-Shootingstar Andrea Kimi Antonelli (20) könnte beim Großen Preis der USA in Austin am Wochenende sogar Weltmeister werden. Doch ausgerechnet bei der traditionellen Siegerehrung muss die Königsklasse aufpassen, dass der Italiener nicht gegen das Gesetz verstößt.

Der Grund ist ein besonderes Gesetz in den Vereinigten Staaten: Alkohol darf dort erst ab 21 Jahren konsumiert werden. Antonelli ist allerdings erst 20. Sollte der Mercedes-Pilot auf dem Podest landen, darf er deshalb nicht wie üblich mit Champagner feiern. Die Formel 1 muss für ihn eine alkoholfreie Alternative bereitstellen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Antonelli kann sogar Weltmeister werden

Dabei reist der junge Italiener mit einem komfortablen Vorsprung von 102 Punkten auf seinen Teamkollegen George Russell zum Circuit of the Americas. Mit einem Sieg könnte der italienische Shootingstar schon am Sonntag Weltmeister werden. Dafür dürften Teamkollege George Russell nicht besser als Neunter und Ferrari-Star Lewis Hamilton nicht besser als Fünfter werden.

Selbst der Gewinn seines ersten WM-Titels könnte also ausgerechnet mit einer Champagner-Sperre zusammenfallen.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Ganz auf die traditionellen Feierlichkeiten verzichten müsste Antonelli allerdings nicht. Statt des üblichen Champagners von Moet & Chandon könnte er eine Flasche mit alkoholfreiem Inhalt erhalten. Denkbar wäre etwa prickelndes Rosenwasser. Welches Getränk tatsächlich zum Einsatz kommt, ist noch offen.

Es ist nicht das erste Mal...

Erfahrung mit dieser ungewöhnlichen Regel hat Antonelli bereits. Nach seinem Sieg beim Grand Prix von Miami im Mai bekam der damals 19-Jährige eine Flasche ohne Markenaufdruck aufs Podest gestellt, die ein alkoholfreies Getränk enthielt. Auch in Japan musste auf die dort geltende Altersgrenze von 20 Jahren Rücksicht genommen werden. In den USA wird Antonelli auch bei den Rennen in Las Vegas und Miami 2027 noch zu jung für Alkohol sein.

Bei einigen Formel-1-Rennen ist Champagner ohnehin tabu. In Bahrain, Saudi-Arabien, Katar und Abu Dhabi wird bei den Siegerehrungen traditionell Rosenwasser versprüht – unabhängig vom Alter der Fahrer. Für Antonelli könnte es in Austin trotzdem besonders kurios werden: Alt genug, um Formel-1-Weltmeister zu sein, aber zu jung, um mit Champagner darauf anzustoßen.