i Lewis Hamilton GEPA pictures Ex-Boss packt aus Geheimes Red-Bull-Treffen mit Hamilton enthüllt Christian Horner enthüllt in seinem Buch, dass Lewis Hamilton 2012 einen Wechsel zu Red Bull statt Mercedes bevorzugte. Geld verhinderte den Deal. Von Sport Heute 22.10.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der frühere Red-Bull-Teamchef Christian Horner schreibt in seinem neuen Buch, dass er vor Lewis Hamiltons Wechsel von McLaren zu Mercedes im Jahr 2013 ein "geheimes Treffen" mit dem Formel-1-Star hatte.

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Mit Mercedes gewann Hamilton sechs weitere WM-Titel: 2014 und 2015 sowie von 2017 bis 2020. Seinen ersten Titel hatte er 2008 mit McLaren geholt. 2025 verließ der mittlerweile 41-Jährige Mercedes und wechselte zu Ferrari.

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Laut einer Besprechung von Horners Memoiren "Drive" durch "The Athletic" war Red Bull Hamiltons "bevorzugtes Ziel", als er erstmals über einen Abschied von McLaren nachdachte.

Horner zufolge wurde 2012 bei einem Telefonat mit Hamiltons Vater Anthony ein Treffen im Haus von Red-Bull-Technikchef Adrian Newey vereinbart.

"Als dann ein geheimes Treffen mit Lewis in Adrians Haus in der Nähe von Ascot angesetzt wurde, bestätigte sich mein Bauchgefühl", schrieb Horner. "Er wollte McLaren verlassen, und wir waren sein bevorzugtes Ziel.

'Was braucht es, damit ich zu euch komme?', sagte er, als wir uns hinsetzten." Damals war Red Bull auf dem Weg zu vier Konstrukteurs-WM-Titeln in Folge von 2010 bis 2013. Sebastian Vettel gewann in denselben Jahren vier Fahrer-Weltmeisterschaften hintereinander.

Newey sei von der möglichen Verpflichtung Hamiltons "begeistert" gewesen, schrieb Horner. Motorsportberater Helmut Marko sei hingegen "nicht beeindruckt" und "besorgt" gewesen.

Horner habe "trotzdem vorsichtig ausgelotet", ob ein Wechsel möglich sei. Doch beim Geld sei es zu einem "Stolperstein" gekommen: Hamilton habe "astronomische Summen" verlangt.

Horner, 52, wurde im Juli 2025 von Red Bull entlassen. Unter seiner Führung holte das Team sechs Konstrukteurs- und acht Fahrer-WM-Titel. Die letzten vier Fahrer-Titel gewann Max Verstappen von 2021 bis 2024.