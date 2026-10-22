i Kimi Antonelli mit seinem Förderer Toto Wolff IMAGO Showdown in Austin "Steht viel am Spiel" – Antonelli vor WM-Krönung Kimi Antonelli steht kurz davor der jüngste Formel-1-Weltmeister der Geschichte zu werden. Boss Toto-Wolff mahnt aber zu Vernunft. Von Sport Heute 22.10.2026, 11:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kimi Antonelli (20) steht unmittelbar vor seinem ersten Formel-1-Weltmeistertitel. Schon beim Grand Prix in Austin könnte sich der Mercedes-Pilot zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen. Trotz des komfortablen Vorsprungs macht Teamchef Toto Wolff Druck und kündigt weitere Verbesserungen am Silberpfeil an.

Sechs Rennen vor Saisonende hat Antonelli bereits 102 Punkte Vorsprung auf Teamkollege George Russell und 111 Zähler auf Ferrari-Star Lewis Hamilton. Gewinnt der Italiener am Sonntag in Austin, während Russell maximal Neunter und Hamilton höchstens Fünfter wird, ist ihm der WM-Titel nicht mehr zu nehmen.

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Damit würde Antonelli einen historischen Rekord aufstellen. Bisher war Sebastian Vettel mit 23 Jahren der jüngste Formel-1-Weltmeister. Der Mercedes-Jungstar könnte diese Bestmarke im Alter von nur 20 Jahren deutlich unterbieten.

Acht Saisonsiege hat Antonelli bereits auf dem Konto. Zuletzt lief es für den Italiener allerdings nicht mehr ganz nach Wunsch. Seit seinem Triumph in Madrid Mitte September wartet er auf einen weiteren Erfolg. In Baku wurde er Fünfter, in Malaysia Zweiter und zuletzt in Singapur Dritter.

"Ich weiß das sehr wohl, aber ich weiß auch, dass ich weiter performen muss, um das Ziel zu erreichen", erklärte Antonelli mit Blick auf seinen großen Vorsprung. "Ich versuche so wenig wie möglich daran zu denken. Ich muss meinen Job erledigen und meine Leistung abrufen, wenn ich das tue, kommt der Rest von alleine."

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Während Mercedes zuletzt mit Problemen kämpfte, meldete sich Red Bull eindrucksvoll zurück. Max Verstappen profitierte von einem gelungenen Update und feierte zuletzt mehrere Erfolge. "Red Bull hat einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht", musste auch Antonelli anerkennen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff will deshalb nichts dem Zufall überlassen. Für das Rennwochenende in Austin kündigte der Wiener weitere Verbesserungen an beiden Autos an.

"Wir haben hart daran gearbeitet, unsere Schwachstellen zu identifizieren. Wir werden unser neuestes Update-Paket an beiden Autos einsetzen und gleichzeitig die Entwicklung des Autos vorantreiben. Es steht viel auf dem Spiel, aber wir wollen nichts überstürzen", betonte Wolff.

Antonelli hofft, dass die Neuerungen endlich den gewünschten Effekt bringen. Die drei freien Trainings in Austin sollen genutzt werden, um verschiedene Abstimmungen auszuprobieren und das volle Potenzial des Mercedes auszuschöpfen.

Nach Austin stehen noch die Rennen in Mexiko, São Paulo, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi auf dem Programm. Ob die beiden letzten Grands Prix angesichts der angespannten Lage in der Golfregion wie geplant stattfinden können, war zuletzt Gegenstand von Spekulationen. Die Formel-1-Verantwortlichen sehen derzeit allerdings keinen Anlass für eine Absage.