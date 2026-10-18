i Das Formel-1-Fahrerfeld nimmt langsam Formen an. IMAGO/ZUMA Press Wire Fahrer-Karussell Zwei freie Cockpits und ein Wackelkandidat in Formel 1 Das Fahrerfeld in der Formel 1 nimmt für 2027 Form an. Doch zwei Cockpits sind noch nicht vergeben. Und ein Fahrer gilt als Wackelkandidat. Von Sport Heute 18.10.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Fahrer-Karussell in der Formel 1 dreht sich weiter! Haas hat mit der Verpflichtung von Ferrari-Talent Rafael Camara (21) die nächste Entscheidung für 2027 getroffen. Der Brasilianer ersetzt Esteban Ocon und wird damit zum nächsten Rookie in der Königsklasse. Doch noch sind nicht alle Cockpits vergeben.

Besonders spannend bleibt die Situation bei den Racing Bulls. Sowohl Arvid Lindblad als auch Liam Lawson haben bislang nur Verträge bis Ende 2026. Obwohl beide mit starken Leistungen überzeugen, hat das zweite Red-Bull-Team seine Fahrerpaarung für die kommende Saison noch nicht offiziell bestätigt. Es sind aber die einzigen beiden Cockpits, die noch nicht vergeben sind.

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Zwei Plätze noch offen

Lindblad dürfte allerdings beste Karten haben. Der junge Brite punktete in elf der vergangenen 13 Rennen und liegt auf Platz elf der WM-Wertung. Deutlich mehr zittern muss Lawson. Der Neuseeländer hat sich nach seinem gescheiterten Red-Bull-Aufstieg 2025 zwar wieder stabilisiert, sicher ist sein Cockpit aber noch lange nicht.

Sein größter Konkurrent heißt Nikola Tsolov. Der 19-jährige Bulgare liegt in der Formel 2 auf Gesamtrang zwei und gilt als heißer Kandidat für den nächsten Aufstieg. Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane bezeichnete ihn bereits als nächsten Fahrer auf der Liste. Ob Tsolov schon 2027 oder erst ein Jahr später in die Formel 1 kommt, ist offen.

Muss ein Fahrer doch noch gehen?

Auch bei Cadillac könnte sich noch etwas tun. Valtteri Bottas steht zwar voraussichtlich bis Ende 2027 unter Vertrag, seine schwachen Leistungen sorgen aber für Fragezeichen. Acht Ausfälle musste der Finne in dieser Saison bereits hinnehmen. Als mögliche Alternativen gelten Ersatzfahrer Colton Herta und der bei Haas aussortierte Ocon. Ein Wechsel erscheint derzeit allerdings wenig wahrscheinlich.

Die Formel-1-Fahrerpaarungen für 2027 Mercedes: Antonelli, Russell Ferrari: Hamilton, Leclerc McLaren: Norris, Piastri Red Bull: Verstappen, Hadjar Racing Bulls: ?, ? Alpine: Gasly, Colapinto Haas: Bearman, Camara Audi: Hülkenberg, Bortoleto Williams: Sainz, Albon Aston Martin: Alonso, Stroll Cadillac: Perez, Bottas

Damit konzentriert sich der Kampf um die letzten Plätze vor allem auf die Racing Bulls. Bei Cadillac geht es dagegen um einen möglichen vorzeitigen Fahrerwechsel. Alle anderen Teams haben ihre Cockpits für 2027 laut "Motorsport-Magazin" bereits besetzt. Für Lawson, Tsolov und Ocon könnten die nächsten Wochen also entscheidend werden.