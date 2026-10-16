i Die Fahrerpaarung der Racing Bulls für 2027 soll bereits feststehen. IMAGO/PsnewZ Formel-1-Cockpits Insider verrät: Diese Piloten fahren 2027 bei RB Wer sitzt in der kommenden Formel-1-Saison bei den Racing Bulls am Steuer? Glaubt man einem Insider, dann sind die Cockpits bereits vergeben. Von Sport Heute 16.10.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sind die letzten beiden Formel-1-Cockpits im Red-Bull-Lager bereits vergeben? Offiziell ist die Fahrerfrage bei den Racing Bulls für 2027 noch offen. Doch Formel-1-Insider Ted Kravitz ist überzeugt: Hinter den Kulissen steht die Entscheidung längst fest.

Der renommierte "Sky Sports"-Experte rechnet fest damit, dass Arvid Lindblad und Liam Lawson auch in der kommenden Saison für das Red-Bull-Schwesterteam an den Start gehen werden. Beide Piloten hätten sich mit ihren starken Leistungen eine Vertragsverlängerung verdient.

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Beide Piloten sollen bleiben

"Sie arbeiten gut zusammen, sie holen viele Punkte", erklärte Kravitz beim Grand Prix von Singapur. Die Racing Bulls seien auf Kurs zu Platz fünf in der Konstrukteurs-WM, und damit der erste Verfolger der Top-Vier-Teams. "Allein um sie für diese Punkte zu belohnen, werden sie einen weiteren Vertrag bekommen", ist sich der Insider sicher. Traditionell vergibt das Bullen-Universum die Racing-Bulls-Cockpits bloß von Saison zu Saison.

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Besonders Rookie Lindblad hat in seiner ersten Formel-1-Saison überzeugt. Aber auch Lawson konnte die Erwartungen übertreffen. Im Fahrerlager wird deshalb bereits fest mit einem Verbleib des Duos gerechnet.

Nächstes Top-Talent klopft an

Offiziell will sich Teamchef Alan Permane allerdings noch nicht festlegen. Die Entscheidung werde erst "in den kommenden Wochen" verkündet. "Wir haben zwei fantastische Fahrer. Und im Moment haben wir einen fantastischen Fahrer in der Formel 2. Aber drei Fahrer passen nicht in zwei Cockpits", erklärte der Teamchef.

Damit spielt Permane auf Red-Bull-Nachwuchshoffnung Nikola Tsolov an. Der 19-jährige Bulgare liegt in der Formel-2-Wertung auf Rang zwei und kämpft um den Titel. Laut Kravitz soll Tsolov 2027 allerdings noch kein Stammcockpit bekommen, sondern als Reservefahrer bei den Racing Bulls eingesetzt werden. Eine offizielle Bestätigung steht weiterhin aus.