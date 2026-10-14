i Adrian Newey, Christian Horner, Dietrich Mateschitz und Helmutr Marko. imago sportfotodienst Eklat um Ex-Red-Bull-Boss Biografie von Horner erscheint am Mateschitz-Todestag Christian Horner veröffentlicht seine Autobiografie, das Datum stoßt dabei sauer auf. Von Sport Heute 14.10.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um Ex-Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Der 52-jährige Brite sorgt mit seiner neuen Autobiografie "Drive" für Aufregung. Besonders das Erscheinungsdatum des Buches stößt Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher sauer auf. Der Deutsche findet deutliche Worte.

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Nach seinem überraschenden Aus bei Red Bull Racing im Juli 2025 meldet sich Horner nun mit einem Buch zurück. Darin rechnet der langjährige Teamchef mit ehemaligen Weggefährten und Rivalen ab.

Für Schumacher geht das allerdings zu weit. "Das kann man machen, aber das ist schon fast unsäglich", kritisiert der 51-Jährige im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse".

Noch mehr ärgert den ehemaligen Formel-1-Piloten allerdings der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Horners Autobiografie erscheint am 22. Oktober in Großbritannien – ausgerechnet am Todestag von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. "Das Erscheinungsdatum finde ich noch viel schlimmer. Das ist der Todestag von Dietrich Mateschitz, der ihm eigentlich erst alles ermöglicht hat", schimpft Schumacher.

Horner hatte Red Bull nach zwei Jahrzehnten im vergangenen Sommer verlassen müssen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Brite für seinen vorzeitigen Abschied eine Abfindung von umgerechnet rund 118 Millionen Euro kassiert haben soll.

Sportlich haben die Bullen inzwischen ein neues Kapitel aufgeschlagen. In der ersten vollständigen Saison ohne Horner und Motorsportberater Helmut Marko feierte Max Verstappen zuletzt zwei Siege in Folge.

Ob Horner selbst noch einmal in die Königsklasse des Motorsports zurückkehren wird, ist offen. Der Brite soll weiterhin von einem Engagement als Teameigentümer oder Teamchef träumen.

Schumacher glaubt allerdings nicht mehr an ein Comeback des ehemaligen Red-Bull-Bosses. "Vielleicht macht er demnächst auch Siegerehrungen oder arbeitet für F1 TV. Irgendwas wird er schon machen", stichelt der Deutsche.