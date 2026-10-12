i In Singapur krachte es zwischen Norris und Piastri IMAGO/ABACAPRESS Crash mit Piastri "Habe McLaren enttäuscht!" Norris spricht über F1-Eklat Lando Norris zeigt nach dem Crash mit Oscar Piastri Reue. Der McLaren-Star entschuldigt sich und schlägt wegen der schwachen Formel-1-Form Alarm. Von Sport Heute 12.10.2026, 20:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei McLaren herrscht nach dem Formel-1-Wochenende in Singapur dicke Luft. Lando Norris hat sich nach seiner Kollision mit Teamkollege Oscar Piastri im Sprint selbstkritisch gezeigt und die Verantwortung für den Zwischenfall übernommen. Unmittelbar nach dem Rennen hatte der Brite sein riskantes Überholmanöver noch verteidigt.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

In der letzten Runde des Sprints wollte Norris in Kurve fünf innen an Piastri vorbeiziehen. Dabei berührte er den rechten Hinterreifen seines Teamkollegen. Beide McLaren drehten sich, Norris fiel auf Rang acht zurück, Piastri musste aufgeben. Teamchef Andrea Stella bezeichnete den Vorfall anschließend als "nicht akzeptabel".

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Nun rudert Norris zurück. "Ich hätte es gar nicht erst versuchen dürfen", gestand der Brite nach dem Grand Prix. Er müsse künftig stärker an das Team denken als an sich selbst. "Ich bin jedem von ihnen eine Entschuldigung schuldig", erklärte Norris mit Blick auf die McLaren-Mitarbeiter.

Sportlich konnte der WM-Pilot am Sonntag zumindest Schadensbegrenzung betreiben. Norris kämpfte sich auf Platz vier, für einen Podestplatz reichte es aber nicht. Nach einem harten Duell mit Lewis Hamilton fehlte ihm am Ende auch die Möglichkeit, Kimi Antonelli ernsthaft anzugreifen. "Platz vier war heute das Maximum", bilanzierte Norris.

Noch größere Sorgen bereitet dem Briten allerdings die fehlende Konkurrenzfähigkeit seines Autos. McLaren blieb bereits zum dritten Mal in Folge ohne Podestplatz. Auch für das nächste Rennen in Austin machte Norris wenig Hoffnung: "Das Auto ist nicht schnell genug und zu schwer zu fahren. Wir sind weit weg."