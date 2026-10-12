i Kimi Antonelli steht vor der Krönung – dem Weltmeistertitel in der Formel 1. IMAGO/Sports Press Photo "Meinen Job erledigen" Antonelli kann in zwei Wochen Geschichte schreiben Kimi Antonelli steht vor einem historischen Triumph. Schon in Austin könnte sich der Mercedes-Star zum jüngsten F1-Weltmeister aller Zeiten krönen. Von Sport Heute 12.10.2026, 18:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit gerade einmal 20 Jahren steht Kimi Antonelli kurz davor, die Formel-1-Geschichte neu zu schreiben. Der Italiener könnte bereits in zwei Wochen beim Grand Prix der USA in Austin seinen ersten WM-Titel fixieren. Damit würde der Mercedes-Pilot Sebastian Vettel ablösen, der 2010 im Alter von 23 Jahren zum bislang jüngsten Weltmeister der Königsklasse gekrönt wurde.

Beim Grand Prix von Singapur machte der Italiener einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Titel. Während Max Verstappen im Red Bull zum nächsten Sieg raste, reichte dem Italiener ein souveräner dritter Platz hinter Ferrari-Star Charles Leclerc, um seine komfortable WM-Führung zu behaupten.

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So wird Antonelli in Austin Weltmeister

Bereits beim nächsten Grand Prix in Austin könnte Antonelli Geschichte schreiben. Denn sechs Rennen vor Saisonende führt der 20-Jährige die WM-Wertung bereits mit einem großen Abstand.

Mercedes-Teamkollege George Russell hat nach seinem neunten Platz in Singapur als erster Verfolger schon 102 Zähler Rückstand. Ferrari-Star Lewis Hamilton liegt als WM-Dritter aktuell 111 Punkte zurück. Max Verstappen fehlen auf den Italiener sogar 119 Zähler.

Gewinnt Antonelli in den USA und lässt die Konkurrenz ausreichend Punkte liegen, könnte der Italiner sich schon fünf Rennen vor Saisonende zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten krönen.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Der Italiener selbst blieb trotz der Matchball-Chance in Austin jedoch cool. "Über den möglichen Titel denke ich noch nicht nach, ich schaue, dass ich einfach meinen Job erledige", erklärte der Mercedes-Pilot.

Von Nervosität ist beim Youngster allerdings wenig zu spüren. Vielmehr konzentriert er sich weiterhin auf seine Leistungen auf der Strecke. "Ich will einfach dafür sorgen, dass ich mit dem Mercedes wieder gewinnen kann", betonte Antonelli.

Verstappen gefährlich

Ausgerechnet Max Verstappen präsentiert sich derzeit in überragender Verfassung. Seit dem Grand Prix von Monza sammelte der Niederländer sogar mehr Punkte als WM-Leader Antonelli. In Malaysia und Singapur war der 29-Jährige nicht zu schlagen, gewann sämtliche Qualifikationen und Rennen. Doch selbst diese beeindruckende Aufholjagd dürfte nicht mehr reichen, um Antonelli den Titel streitig zu machen.

Schon im Vorjahr hatte Verstappen einen Rückstand von mehr als 100 Punkten beinahe wettgemacht. Am Ende fehlten ihm lediglich zwei Zähler auf Weltmeister Lando Norris. Diesmal ist die Ausgangslage noch schwieriger. Antonelli leistet sich kaum Fehler und benötigt angesichts seines großen Vorsprungs nicht einmal weitere Siege, um sich seinen ersten WM-Titel zu sichern.