Formel 1 kehrt nach über 30 Jahren nach Afrika zurück

Die Formel 1 feiert ihr Comeback in Afrika! Wie die Königsklasse des Motorsports am Dienstag bekannt gab, wurde mit Ruanda ein Zehnjahresvertrag abgeschlossen.
Frühestens ab 2030 sollen die Boliden auf einer neu errichteten Rennstrecke in der Nähe der Hauptstadt Kigali um WM-Punkte kämpfen.
Damit würde die Formel 1 nach mehr als drei Jahrzehnten auf den afrikanischen Kontinent zurückkehren. Der bislang letzte Grand Prix in Afrika fand 1993 im südafrikanischen Kyalami statt.
Auch ein Österreicher hatte beim Comeback seine Finger im Spiel. Alexander Wurz entwarf die Strecke in Kigali mit.