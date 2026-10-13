Startseite Sport Formel 1
Die neue Strecke in Ruanda.
Die neue Strecke in Ruanda.
Screenshot F1
Wurz ist beteiligt

Formel 1 kehrt nach über 30 Jahren nach Afrika zurück

Jetzt ist es Fix! Die Formel 1 kehrt das erste Mal seit 1993 wieder auf den afrikanischen Kontinent zurück.
Von Sport Heute
13.10.2026, 11:39
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Formel 1 feiert ihr Comeback in Afrika! Wie die Königsklasse des Motorsports am Dienstag bekannt gab, wurde mit Ruanda ein Zehnjahresvertrag abgeschlossen.

Frühestens ab 2030 sollen die Boliden auf einer neu errichteten Rennstrecke in der Nähe der Hauptstadt Kigali um WM-Punkte kämpfen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

F1-Rückkehr nach Afrika: Wurz hat Finger im Spiel
Alle Teams sind einig: F1-Revolution kommt 2027
Fans aufgepasst! Das wird in der Formel 1 2027 anders

Damit würde die Formel 1 nach mehr als drei Jahrzehnten auf den afrikanischen Kontinent zurückkehren. Der bislang letzte Grand Prix in Afrika fand 1993 im südafrikanischen Kyalami statt.

    Auch ein Österreicher hatte beim Comeback seine Finger im Spiel. Alexander Wurz entwarf die Strecke in Kigali mit.

    red, Akt. 13.10.2026, 12:04, 13.10.2026, 11:39
    Mehr zum Thema
    Formel 1 Ruanda Kigali Afrika

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Motorsport Südafrika
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote