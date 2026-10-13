i Die neue Strecke in Ruanda. Screenshot F1 Wurz ist beteiligt Formel 1 kehrt nach über 30 Jahren nach Afrika zurück Jetzt ist es Fix! Die Formel 1 kehrt das erste Mal seit 1993 wieder auf den afrikanischen Kontinent zurück. Von Sport Heute 13.10.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 feiert ihr Comeback in Afrika! Wie die Königsklasse des Motorsports am Dienstag bekannt gab, wurde mit Ruanda ein Zehnjahresvertrag abgeschlossen.

Frühestens ab 2030 sollen die Boliden auf einer neu errichteten Rennstrecke in der Nähe der Hauptstadt Kigali um WM-Punkte kämpfen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Damit würde die Formel 1 nach mehr als drei Jahrzehnten auf den afrikanischen Kontinent zurückkehren. Der bislang letzte Grand Prix in Afrika fand 1993 im südafrikanischen Kyalami statt.

Auch ein Österreicher hatte beim Comeback seine Finger im Spiel. Alexander Wurz entwarf die Strecke in Kigali mit.