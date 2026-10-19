i Max Verstappen IMAGO/Gruppe C Photography GT World Challange Verstappen macht bei Debüt 15 Plätze in 45 Minuten gut Max Verstappen sorgte bei seinem Debüt in der GT World Challenge für eine spektakuläre Aufholjagd. Der F1-Star machte in nur 45 Minuten 15 Plätze gut. Von Sport Heute 19.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch abseits der Formel 1 sorgt Max Verstappen für Aufsehen. Der vierfache Weltmeister nutzte das rennfreie Wochenende für einen Start in der GT World Challenge Europe. Beim Drei-Stunden-Rennen im portugiesischen Portimao übernahm der Niederländer seinen Mercedes-AMG GT3 auf dem 24. Platz – und raste in den verbleibenden 45 Minuten noch bis auf Rang neun nach vorne.

Dabei hatte es zunächst nicht nach einem erfolgreichen Debüt für Verstappen Racing ausgesehen. Nach einem schwierigen Qualifying und einer Strafe im Rennen schien ein gutes Ergebnis bereits außer Reichweite. Doch Verstappen zeigte im Schlussabschnitt seine Klasse.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Verstappen überholt einen Gegner nach dem anderen

Als Verstappen 45 Minuten vor Rennende das Steuer übernahm, begann seine Aufholjagd. Der 29-Jährige machte, von Position 24 startend, Platz um Platz gut und brachte den Mercedes schließlich als Neunter ins Ziel. Eine Safety-Car-Phase half dabei, den Rückstand auf das Feld zu verkürzen.

Trotz der Probleme zog der Formel-1-Star ein positives Fazit. "Am Ende nach einer Durchfahrtsstrafe noch auf Platz neun nach vorne zu fahren, ist ein wirklich tolles Ergebnis. Wir haben extrem viel gelernt und nehmen ein positives Wochenende mit."

Und weiter: "Trotz der Ausgangslage hatte ich sehr viel Spaß und die Pace unseres Autos war wirklich gut. Es war ein hektisches Rennen mit einigem Chaos um mich herum, da jeder versuchte, nach vorne zu kommen", schilderte Verstappen.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Der Formel-1-Star weiß jedenfalls auch warum es nicht für ein besseres Ergebnis gereicht hat. "Wir haben leider beim Set-up einen Fehler gemacht. Das Auto war viel zu niedrig eingestellt, hat massiv auf dem Boden aufgesetzt und etwas zu viele Funken gesprüht. Das hat unsere Performance beeinträchtigt und wir standen nicht dort, wo wir eigentlich hingehören", erklärte Verstappen.