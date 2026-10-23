i Ferrari-Star Charles Leclerc auf dem Circuit of the Americas. APA-Images / AFP / ANGELA WEISS Bestzeit für Ferrari Leclerc dreht den Spieß im Austin-Training um Charles Leclerc meldet sich mit einem Lebenszeichen zu Wort. Der Ferrari-Star holte sich die Bestzeit im ersten Training zum Grand Prix der USA. Von Sport Heute 23.10.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Platz zwei im Großen Preis von Singapur vor zwei Wochen hat Leclerc den Spieß nun umgedreht. Der Monegasse holte sich auf dem Circuit of the Americas in Austin die Bestzeit im ersten Freien Training zum Grand Prix der USA. Und das vor Singapur-Sieger Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer hatte nach der ersten Session nur einen hauchdünnen Rückstand: 0,084 Sekunden.

Weltmeister Lando Norris im McLaren landete bereits mit Respektabstand auf dem dritten Rang (+0,245). Erst dahinter klassierten sich die Mercedes-Stars, die ebenso deutlich Zeit verloren. George Russell belegte Rang vier (+0,326), WM-Leader Andrea Kimi Antonelli klassierte sich dahinter auf Rang fünf (+0,481). Der Italiener könnte sich mit einem Rennsieg am Sonntag bereits den Weltmeistertitel schnappen, wenn Russell und Lewis Hamilton im zweiten Ferrari auslassen – der Brite darf maximal Neunter werden, Hamilton nicht besser als Fünfter klassiert sein. Der Siebenfach-Weltmeister landete im Training auf Rang sechs (+0,503).

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Oscar Piastri konnte im zweiten McLaren wieder nicht ganz vorne mitmischen, wurde Siebter (+0,734), Isack Hadjar im zweiten Red Bull gar nur 14. (+1,738), während Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto auf Platz acht (+0,943) und die Racing Bulls von Arvid Lindblad (+1,011) und Liam Lawson (+1,257) mit den Rängen neun und zehn aufzeigten.

Überraschend stark war Aston Martin. Fernando Alonso (+1,636) klassierte sich direkt vor seinem Teamkollegen Lance Stroll (+1,731) auf Platz zwölf. Ganz hinten derweil: Cadillac und Williams.

Deutlich aussagekräftiger ist derweil dann das zweite Freie Training auf dem Kurs außerhalb von Austin, das um 23 Uhr österreichischer Zeit beginnt.