i Ford ist mit reiferem Alter auch noch gut in Form. REUTERS/Mario Anzuoni; www.PPS.at Hollywood-Ikone am Rad Topfit! Harrison Ford (84) beeindruckt beim Sporteln Mit 84 Jahren tritt Harrison Ford noch kräftig in die Pedale. Bei einer Radtour in Los Angeles zeigt der Hollywood-Star, wie fit er ist. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Ikone Harrison Ford lässt es sich offenbar auch mit 84 Jahren nicht nehmen, sportlich aktiv zu bleiben. Bei einer Radtour entlang der Küste von Los Angeles präsentierte sich der "Indiana Jones"-Star bestens gelaunt und in beeindruckender körperlicher Verfassung, wie Bilder von "Page Six" zeigen.

Unterwegs war der Schauspieler auf einem E-Gravelbike der US-Premiummarke Specialized. Vergleichbare Modelle schlagen je nach Ausstattung mit 4.600 bis 8.500 Euro zu Buche.

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Viel Sport nach Absturz

Im März 2015 überlebte Ford einen schweren Flugzeugabsturz. Seine historische Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg musste damals auf einem Golfplatz in Los Angeles notlanden, wobei sich der Schauspieler schwere Verletzungen zuzog.

Heute setzt der Oscar-nominierte Darsteller offenbar umso mehr auf Bewegung und einen gesunden Lebensstil. Regelmäßiger Sport und ausgewogene Ernährung gehören seit Jahren zu seinem Alltag.

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Seither dürfte er besonders viel wert auf Sport legen. Immer wieder sieht man ihn auf Paparazzi-Aufnahmen auf dem Rad, wo er nicht nur mit seiner Kondition überzeugt, sondern auch mit seinen Muskeln beeindruckt.

Auch mit Fotos Ende 2025 sorgte der Schauspieler für Schlagzeilen, als er sich beim Sportmachen zeigte und damit sicher sogar fitter wirkte, als so mancher jüngerer Mann.