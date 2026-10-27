i Marianne Sägebrecht. APA-Images / Action Press / AEDT Nach Narkose Zu wenig Pension! Filmstar kann Zähne nicht bezahlen Sie stand mit Hollywoodgrößen wie Michael Douglas vor der Kamera. Doch im Alter muss Schauspielerin Marianne Sägebrecht (81) auf ihr Geld achten. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 17:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Filmen wie "Out of Rosenheim" und "Der Rosenkrieg" wurde Marianne Sägebrecht international bekannt. Die Schauspielerin stand mit Michael Douglas, Kathleen Turner und Danny DeVito vor der Kamera und zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films.

Doch der Ruhm bedeutet offenbar nicht, dass die 81-Jährige heute finanziell ausgesorgt hat.

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In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht Sägebrecht offen über ihre geringe Rente und eine Zahnbehandlung, die ihr Leben nachhaltig verändert hat.

Nach Zahn-OP waren fast alle Zähne weg

Eigentlich hätte es ein vergleichsweise kleiner Eingriff werden sollen. Ihre vorderen Zähne sollten lediglich stabilisiert werden.

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Doch als Sägebrecht aus der Narkose erwachte, erlebte sie eine böse Überraschung. "Als ich aus der Narkose aufwachte, hatte ich vorne noch einen Zahn und hinten einen", erzählt die Schauspielerin.

Die Folgen waren gravierend. Weil sie kaum noch feste Nahrung kauen konnte, ernährte sie sich über längere Zeit hauptsächlich von Suppen, die sie mit Kräutern aus ihrem eigenen Garten zubereitete.

Insgesamt verlor die 81-Jährige dadurch rund 18 Kilogramm.

"Ich habe 1.000 Euro Rente"

Mittlerweile trägt Sägebrecht eine Zahnprothese. Doch auch daran musste sie sich erst gewöhnen. Druckstellen entzündeten sich, außerdem musste sie lernen, mit dem Zahnersatz wieder deutlich zu sprechen.

Gerade für die Schauspielerin ist das besonders wichtig. Schließlich steht sie weiterhin regelmäßig bei Lesungen auf der Bühne. Ärzte schlugen ihr schließlich Implantate vor. Kostenpunkt: rund 30.000 Euro.

Für Sägebrecht kam das nicht infrage. "Da habe ich gesagt: Spinnt ihr?", erzählt sie gegenüber "Bild".

Dann spricht sie offen über ihre finanzielle Situation: "Ich habe 1000 Euro Rente. Eitel bin ich sowieso nicht." Auf die kostspielige Behandlung verzichtet sie deshalb.

Hollywoodstar muss weiterarbeiten

Um mit ihrer Rente auszukommen, steht die Schauspielerin weiterhin auf der Bühne. Mindestens einmal im Monat veranstaltet sie eine Lesung und bessert damit ihr Einkommen auf.

Ans Aufhören denkt Sägebrecht allerdings ohnehin nicht. Im Gegenteil: Sie würde gerne noch bis zu ihrem 100. Geburtstag vor der Kamera stehen.

Auch betreutes Wohnen kommt für die 81-Jährige nicht infrage. Ihre Selbstständigkeit ist ihr besonders wichtig.

Dass sie nach ihrem Zahndrama nun deutlich schlanker ist, nimmt die Schauspielerin mittlerweile gelassen hin.