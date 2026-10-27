i Noah Wyle ist bekannt aus der Serie "Emergency Room" wo er ab 1994 den Mediziner Dr. John Carter spielte. APA-Images / Action Press / Starbuck Er kannte sich gar nicht aus Frau zeigt ihm OP-Wunde! Sexiest Man für Arzt gehalten Er ist offiziell der heißeste Mann der Welt – und offenbar auch ein ziemlich überzeugender Arzt! Noah Wyle (55) wurde zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Menschen kennen Noah Wyle als Arzt. Schon in den 90er-Jahren stand er als Dr. John Carter in der Kultserie "Emergency Room" vor der Kamera. Seit 2025 rettet er in der Erfolgsserie "The Pitt" erneut Menschenleben – diesmal als Dr. Michael "Robby" Robinavitch.

Doch seine überzeugenden Auftritte im weißen Kittel haben offenbar unerwartete Folgen.

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Denn manche Fans scheinen zu vergessen, dass der Schauspieler im echten Leben gar kein Mediziner ist.

Plötzlich zeigt sie ihm ihre OP-Wunde

In einem Interview mit "Vanity Fair" erzählte Wyle von einer besonders ungewöhnlichen Begegnung.

Noah Wyle ist der "Sexiest Man Alive 2026" i ?

Der Schauspieler saß mit Freunden in einem Restaurant, als ein Ehepaar auf ihn zukam. Die beiden schwärmten zunächst von seiner Serie "The Pitt". Dann nahm das Gespräch allerdings eine überraschende Wendung.

Die Frau erklärte, dass sie erst kürzlich am Knie operiert worden sei. Anschließend fragte sie den Hollywoodstar, ob er sich ihre Operationswunde ansehen könne.

Und tatsächlich: Sie zog ihr Hosenbein hoch und zeigte ihm die Narbe.

Hollywoodstar spielt einfach mit

Statt die Frau darauf hinzuweisen, dass er überhaupt kein echter Arzt ist, ließ sich Wyle auf die Situation ein.

Er betrachtete die Wunde und erklärte sinngemäß, dass alles gut verheile. Anschließend erkundigte er sich sogar, ob die Frau ihr Bein bereits wieder vollständig belasten könne.

Der Schauspieler nahm seine Rolle also auch abseits der Kameras erstaunlich ernst.

Dabei ist Wyle durchaus bewusst, dass seine medizinischen Kenntnisse Grenzen haben.

Durch seine jahrelange Arbeit an Krankenhausserien habe er zwar einiges gelernt. Besonders mit medizinischen Fachbegriffen und bestimmten Abläufen kenne er sich mittlerweile gut aus.

Von einem abgeschlossenen Medizinstudium ist der 55-Jährige allerdings weit entfernt.

Jetzt ist er der heißeste Mann der Welt

Die kuriose Geschichte bekommt nun einen besonderen Beigeschmack: Am Dienstag wurde Noah Wyle vom US-Magazin "People" zum "Sexiest Man Alive" 2026 gewählt.

Damit tritt er in die Fußstapfen seines ehemaligen "Emergency Room"-Kollegen George Clooney (65), der die Auszeichnung bereits zweimal erhielt.

Wyle selbst konnte seine Wahl zunächst kaum glauben. Er hielt die Nachricht sogar für einen Scherz.