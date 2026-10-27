i Nami bekommt wieder ihren alten Look. Imago Images Völlig neuer Look "One Piece"-Star Nami sieht plötzlich ganz anders aus Orange Haare, ein freches Lächeln und ein unverwechselbarer Stil: Nami gehört zu den beliebtesten Figuren aus "One Piece". Von Heute Entertainment 27.10.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast 30 Jahren begleitet Nami den Piraten Monkey D. Ruffy auf seinen Abenteuern. Die Navigatorin der Strohhutbande ist längst zu einer der bekanntesten Figuren der Anime-Welt geworden.

Doch jetzt präsentiert sich die beliebte Heldin in einem ungewohnten Zeichenstil. Verantwortlich dafür ist Kentaro Yabuki (46), der vor allem durch seine Manga-Reihen "To Love-Ru" und "Black Cat" bekannt wurde.

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Für das offizielle "One Piece"-Kartenspiel durfte der Künstler eine eigene Version von Nami entwerfen.

Nami bekommt ihren alten Look zurück

Dabei entschied sich Yabuki für eine besonders nostalgische Darstellung. Statt der langen Haare, die Nami in späteren Abenteuern trägt, zeigt er sie mit ihrer ursprünglichen kurzen, orangefarbenen Frisur.

Das sind die beliebtesten Mangas aller Zeiten i ?

Dazu trägt die Navigatorin ein blau-weiß gestreiftes Oberteil und hält einen Stapel Geldscheine in der Hand. Im Hintergrund ist außerdem die Silhouette einer Katze zu erkennen – eine Anspielung auf Namis Spitznamen "Diebische Katze".

Der Zeichner selbst zeigte sich von dem Auftrag begeistert. Auf X erklärte er sinngemäß, dass ihn die Arbeit an Nami an jene Zeit erinnere, als er gerade seine Karriere als Manga-Künstler begonnen hatte und "Weekly Shonen Jump" las.

Fans feiern die neue Zeichnung

In den sozialen Netzwerken kommt die Illustration gut an. Besonders gelobt wird die Kombination aus Namis klassischem Erscheinungsbild und Yabukis unverwechselbarem Zeichenstil.

Das Motiv erscheint als Sammelkarte im neuen Erweiterungsset "One Piece Heroines Edition vol. 2". Neben Nami stehen darin weitere bekannte Frauenfiguren aus der Piratenwelt im Mittelpunkt, darunter Nico Robin, Boa Hancock und Yamato.

Die Erweiterung soll am 31. Oktober 2026 in Japan erscheinen.

Für Sammler dürfte besonders interessant sein, dass Yabukis Nami-Motiv in zwei Ausführungen angeboten wird – darunter eine spezielle Variante mit Folienprägung.