i Chrishell Stause und G Flip. APA-Images / AFP / UNIQUE NICOLE Ein Reality-Paar weniger Unter Tränen! Netflix-Star verkündet Liebes-Aus Jetzt ist alles vorbei! "Selling Sunset"-Star Chrishell Stause (45) und Musikstar G Flip (33) haben sich getrennt. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten für Fans der Netflix-Serie "Selling Sunset": Chrishell Stause und der australische Musikstar G Flip gehen nach mehr als vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege.

Die 45-Jährige machte die Trennung am Montag in einem emotionalen Instagram-Video öffentlich. Dabei kämpfte sie immer wieder mit den Tränen.

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Besonders überraschend: Obwohl die Beziehung beendet ist, sind ihre Gefühle offenbar noch lange nicht verschwunden.

"Ich bin noch immer verliebt"

"G und ich sind nicht mehr zusammen", erklärt Chrishell in dem Video.

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Die beiden hätten vereinbart, respektvoll und liebevoll miteinander umzugehen. Das falle ihr nicht schwer, denn sie sei noch immer in G Flip verliebt.

Warum ihre Beziehung gescheitert ist, scheint die Reality-Bekanntheit selbst noch nicht vollständig zu verstehen.

Sie habe noch nicht alle Antworten auf ihre Fragen, erklärt Stause. Nun brauche sie Zeit, um die Trennung zu verarbeiten.

"Ich fühle mich wie eine Versagerin"

Besonders emotional wird die Schauspielerin, als sie über ihre eigenen Gefühle spricht. "Ich fühle mich ein bisschen wie eine Versagerin", gesteht sie unter Tränen.

Niemand könne etwas über sie sagen, das schlimmer sei als das, was sie sich gerade selbst vorwerfe.

Trotzdem versucht die 45-Jährige, auch das Positive zu sehen. Die vergangenen vier Jahre seien wunderschön gewesen. Vielleicht gehe es jetzt einfach darum, zu akzeptieren, dass ihre gemeinsame Geschichte anders endet als erhofft. "Ich werde G immer lieben", betont sie.

Auch G Flip meldet sich zu Wort

Wenig später bestätigt auch G Flip die Trennung auf Instagram. Der australische Musikstar erklärt, dass die beiden immer eine besondere Verbindung teilen würden.

"Ich werde sie immer lieben", schreibt G Flip und betont, wie wertvoll die gemeinsamen Erinnerungen seien.

Gleichzeitig bittet der 33-jährige Musikstar um Privatsphäre. Kopf und Herz fühlten sich derzeit schwer an. Für weitere Gespräche über die Trennung fehle momentan die Kraft.

Mehrere Hochzeiten und ein großer Babywunsch

Chrishell Stause und G Flip machten ihre Beziehung im Mai 2022 öffentlich. Ein Jahr später feierten sie in Las Vegas eine private Hochzeitszeremonie.

Dabei blieb es nicht: In den folgenden Jahren erneuerten sie mehrfach ihr Eheversprechen. 2025 folgte sogar eine mittelalterlich inspirierte Zeremonie in einem Schloss in Los Angeles.

Auch über eine gemeinsame Familiengründung hatten die beiden gesprochen. Chrishell berichtete öffentlich von einer Kinderwunschbehandlung.

Nun ist ihre gemeinsame Zukunft als Paar beendet.

Für Stause ist es nicht die erste schmerzhafte Trennung: Von 2017 bis 2021 war sie mit "This Is Us"-Schauspieler Justin Hartley verheiratet. Auch ihre Beziehung zu "Selling Sunset"-Kollege Jason Oppenheim scheiterte.