"Nicht bereit zu sterben": DSDS-Star kämpft gegen Krebs

Mit seiner Stimme und seiner Art verzauberte Jan Wächter 2017 bei "Deutschland sucht den Superstar" sogar Pop-Titan Dieter Bohlen. Der Traum von der großen Bühne erfüllte sich nicht, doch der Musiker machte weiter.
Im Juli 2026 dann der Schock: Bei Jan Wächter wurde Nebennierenkrebs im Endstadium diagnostiziert. Eine extrem seltene Erkrankung, an der in Deutschland jährlich nur rund 100 Menschen erkranken.
Wie die Bild-Zeitung berichtet, gibt sich der 37-Jährige trotz der schweren Diagnose kämpferisch: "Meine Seele ist noch nicht bereit, zu sterben. Ich sehe meine Krankheit auch als Chance, meinen Horizont zu erweitern."
Die Krankheit stellt Wächter auch vor finanzielle Herausforderungen. Der ehemalige DSDS-Kandidat arbeitete als selbstständiger Social-Media-Manager und macht Musik nur noch nebenbei.
Wegen der Diagnose hat er sämtliche Aufträge abgesagt, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Derzeit lebt er vom Krankentagegeld. Mit seiner Musik, die er im Internet veröffentlicht, will er nun Geld verdienen, um seine Kosten zu decken.