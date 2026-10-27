i Amira Aly Instagram "Wunder Nummer drei" Baby ist da! Amira ist zum dritten Mal Mama geworden Babyglück bei Amira Aly! Die Moderatorin ist erneut Mama geworden. Auf Instagram verkündet sie die Geburt ihrer Tochter mit zwei Schnappschüssen. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist das Familienglück perfekt! Amira Aly (34) ist zum dritten Mal Mutter geworden.

Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren (36) freut sich die gebürtige Österreicherin über eine Tochter. Für den Moderator ist es das erste eigene Kind.

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Die frohe Botschaft verkündete Amira auf Instagram. Dort veröffentlichte sie zwei emotionale Fotos ihres Nachwuchses. Auf einem Bild ist die winzige Hand des Babys zu sehen, auf dem anderen ein kleiner Fußabdruck. Dazu schreibt die frischgebackene Dreifach-Mama lediglich: "Wunder Nummer drei", gefolgt von einem Herz-Emoji.

Amira hält Details noch geheim

Viel mehr möchte die 34-Jährige vorerst nicht verraten. Das Gesicht ihrer Tochter zeigt sie nicht. Auch der Name und das genaue Geburtsdatum bleiben bislang geheim. Wie die Geburt verlaufen ist und wie es Mama und Baby geht, hat Amira ebenfalls noch nicht öffentlich gemacht.

Auch Papa Christian Düren hat sich bisher nicht auf Social Media zum Familienzuwachs geäußert.

Patchwork-Glück ist perfekt

Für Amira ist es bereits das dritte Kind. Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) hat die Moderatorin zwei Söhne. Schon vor der Geburt hatte Amira in ihrem Podcast "Amira +1" erzählt, dass ihr Partner Christian der neuen Vaterrolle ganz entspannt entgegenblickt. Auch mit ihren beiden Buben soll sich der 36-Jährige bestens verstehen.