i VOX-Moderatorin Franziska Knabenreich (links im Bild) machte einen schockierenden Fund. imago images/Hartenfelser (Symbolbild) "Ich bin völlig traumatisiert" VOX-Moderatorin findet Verlobten tot im Schlafzimmer Schock für VOX-Moderatorin Franziska Knabenreich (46): Ihr Verlobter Roy John Scannell starb mit nur 41 Jahren. Sie fand ihn leblos in seinem Bett. Von André Wilding 27.10.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein letztes Telefonat am Freitag, dann plötzlich Funkstille: Für VOX-Moderatorin Franziska Knabenreich (46) wurde ein Wochenende im Oktober zum Albtraum. Als sie ihren Verlobten Roy John Scannell (41) nicht mehr erreichen konnte, machte sie sich auf den Weg zu ihm. Wenig später fand sie ihn tot in seinem Schlafzimmer.

Der Tod des 41-Jährigen am 17. Oktober kam für die Moderatorin völlig unerwartet. Gegenüber der "Bild" spricht sie nun über die dramatischen Stunden und ihren schweren Verlust.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Sechs Jahre lang ein Paar

Knabenreich, bekannt aus der VOX-Sendung "hundkatzemaus", war seit sechs Jahren mit Roy John Scannell zusammen.

Die beiden führten eine Fernbeziehung. Während die 46-Jährige in Eltville im deutschen Bundesland Hessen lebte, wohnte ihr Verlobter im niederländischen Hilversum.

Nach Angaben der Moderatorin war Scannell ihres Wissens gesund. Umso schwerer fällt es ihr, seinen plötzlichen Tod zu begreifen.

"Ich bin völlig traumatisiert und lebe gerade ferngesteuert wie in einem Albtraum. Roys Tod kam viel zu früh und hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Er reißt tiefe Wunden und hinterlässt eine Lücke, die sich nicht schließen lässt", sagt sie zur "Bild".

Plötzlich war Roy nicht mehr erreichbar

Eigentlich hatte das Paar bereits ein Wiedersehen geplant. Scannell wollte am Sonntag zu seiner Verlobten nach Deutschland fahren. Doch am Tag davor brach der Kontakt unerwartet ab.

"Wir hatten noch am Freitag miteinander telefoniert. Roy wollte am Sonntag aus Hilversum zu mir nach Eltville kommen. Doch am Samstag war er plötzlich nicht mehr erreichbar. Das war untypisch, weil wir jeden Tag miteinander telefonierten oder uns geschrieben haben", erklärt die Moderatorin der "Bild".

Weil sie nichts mehr von ihrem Partner hörte, machte sich Knabenreich große Sorgen. Schließlich entschloss sie sich, selbst nach Hilversum zu fahren: "Ich hatte den ganzen Tag Panikattacken und ich spürte, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Als ich dann unten vor seinem Haus stand, wusste ich schon, dass Roy tot war."

Moderatorin entdeckt Verlobten im Schlafzimmer

In der Wohnung bestätigte sich schließlich ihre schlimmste Befürchtung.

"Ich ging ins Schlafzimmer und fand meinen Verlobten tot im Bett. Er war steif und kalt, die Todesstarre war bereits eingetreten. Ich bin dann unter Schock schreiend aus dem Haus auf die Straße gelaufen. Die Nachbarn haben mich aufgefangen und die Polizei alarmiert. Es wurde festgestellt, dass Roy eines natürlichen Todes gestorben ist und der Leichnam wurde freigegeben. Sechs Stunden später wurde er abgeholt", sagt Franziska Knabenreich der "Bild".

i ?

Nach dem Fund kümmerten sich Nachbarn um die völlig aufgelöste Moderatorin und verständigten die Polizei.

Ärzte vermuten plötzlichen Herztod

Warum der 41-Jährige so unerwartet starb, ist nicht abschließend geklärt. Laut Knabenreich gehen die Ärzte von einem möglichen plötzlichen Herztod aus. Eine Obduktion wurde in den Niederlanden nicht angeordnet.

"Die Ärzte vermuten, dass es ein plötzlicher Herztod war. Die niederländischen Behörden haben keine Autopsie angeordnet. Ich habe mit Hilfe der irischen Botschaft und der Organisation Albin International in die Wege geleitet, dass sein Leichnam jetzt per Flugzeug in seine Heimat nach Irland überführt wird, wo seine Familie lebt. Dort soll Roy auch seine letzte Ruhe finden", sagt die VOX-Moderatorin gegenüber der deutschen Boulevardzeitung.

Letzte Reise führt nach Irland

Die Moderatorin hat damit begonnen, die Überführung ihres verstorbenen Verlobten zu organisieren. Mit Unterstützung der irischen Botschaft und der Organisation Albin International soll sein Leichnam nach Irland gebracht werden.

Die Bilder des Tages i ?

Dort lebt Scannells Familie. In seiner Heimat soll der 41-Jährige auch beigesetzt werden. Für Franziska Knabenreich bleibt nach sechs gemeinsamen Jahren die Erinnerung an ihren Verlobten und ein Verlust, den sie selbst noch kaum begreifen kann.