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Ruffy segelt seit Jahrzehnten über die Grand Line.
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APA-Images / PA / Nick Zonna
Es geht weiter

Nach Manga-Pause – "One Piece"-Fans warten auf Knaller

Eine Woche lang müssen sich "One Piece"-Fans gedulden. Doch jetzt steht fest, wann es mit Ruffys Abenteuer weitergeht.
Von Heute Entertainment
26.10.2026, 15:16
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Seit fast 30 Jahren hält Eiichiro Oda (51) mit seiner Manga-Reihe "One Piece" Millionen Leser auf der ganzen Welt in Atem. Doch in dieser Woche müssen die Fans auf neue Abenteuer der Strohhutbande verzichten.

Wie die offizielle "One Piece"-Website bestätigt, pausiert die Geschichte in Ausgabe 48 der japanischen "Weekly Shonen Jump". Erst mit der darauffolgenden Ausgabe geht es weiter.

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An diesem Tag geht es weiter

Für die internationalen Leser ist der 1. November 2026 der entscheidende Termin. Dann soll Kapitel 1197 über die offizielle Plattform Manga Plus veröffentlicht werden.

In Japan erscheint die entsprechende Ausgabe des Magazins am 2. November.

Die gute Nachricht: Es handelt sich lediglich um eine einwöchige Unterbrechung. Eine längere Auszeit wurde nicht angekündigt.

Was passiert jetzt auf Elbaf?

Besonders groß ist die Spannung, weil sich die Handlung derzeit auf der geheimnisvollen Rieseninsel Elbaf abspielt. Dort warten auf Ruffy und seine Freunde neue Herausforderungen.

Unter Fans wird bereits darüber spekuliert, welche Entwicklungen Oda als Nächstes vorbereitet. Vor allem die weiteren Abenteuer der Strohhutbande und die noch offenen Geheimnisse der Insel sorgen für Diskussionen.

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Was genau Kapitel 1197 enthüllen wird, ist offiziell allerdings noch nicht bekannt.

Auch die jüngste Kritik am Erzähltempo und an den wiederkehrenden Manga-Pausen dürfte damit nicht verstummen. Einen Zusammenhang zwischen den Fanvorwürfen und der aktuellen Unterbrechung gibt es jedoch nicht.

red, 26.10.2026, 15:16
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