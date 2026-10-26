i Franziska Knabenreich mit ihrem Roy. Instagram Plötzlicher Schock Einen Tag vor Geburtstag – Verlobter von VOX-Star tot Schwerer Schicksalsschlag für TV-Moderatorin Franziska Knabenreich (46). Ihr Verlobter starb völlig unerwartet. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich hätte Franziska Knabenreich am 18. Oktober ihren 46. Geburtstag feiern sollen. Doch nur einen Tag zuvor musste die ehemalige VOX-Moderatorin einen schweren Verlust verkraften.

Ihr Verlobter Roy John Scannell starb am 17. Oktober 2026 im Alter von nur 41 Jahren. Die traurige Nachricht machte Knabenreich nun selbst auf Instagram öffentlich.

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Wie aus einer Online-Todesanzeige hervorgeht, starb der gebürtige Ire in den Niederlanden, wo er zuletzt lebte. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt.

"Du warst mein Lieblingsmensch"

Mit einem Schwarz-Weiß-Foto ihres verstorbenen Partners verabschiedet sich die 46-Jährige von ihrer großen Liebe.

"Roy, du warst mein Lieblingsmensch, mein Fels, mein bester Freund", schreibt sie auf Instagram. Seine Liebe, sein Lachen und die gemeinsamen Erinnerungen wolle sie für immer in ihrem Herzen bewahren.

Auch an die Angehörigen ihres Verlobten richtet die Moderatorin liebevolle Worte. Ihre Gedanken seien bei seinen Eltern, seinen beiden Brüdern und der gesamten Familie.

Letztes gemeinsames Foto

Besonders berührend ist eine weitere Erinnerung, die Knabenreich in ihrer Instagram-Story veröffentlicht.

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Darauf sitzt sie gemeinsam mit Roy auf einem Sofa. Umgeben sind die beiden von drei Hunden. "Das letzte Mal, als du hier warst", schreibt sie zu der Aufnahme und fügt ein schwarzes Herz hinzu.

Ein weiteres Bild zeigt einen ihrer Hunde, der seinen Kopf auf einer Decke abgelegt hat. Dazu schreibt die Tierexpertin: "Mein Hund trauert mit mir."

Auch Thomas Anders nimmt Anteil

Unter ihrem Instagram-Beitrag sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen. Auch Sänger Thomas Anders und seine Ehefrau Claudia sprechen der Moderatorin ihr Mitgefühl aus.

"Unser herzliches Beileid. Wir waren wirklich geschockt", schreibt Claudia Anders im Namen der beiden. Sie wünschen Franziska viel Kraft für die kommende Zeit.

Bekannt aus dem VOX-Fernsehen

Franziska Knabenreich wurde einem breiten Publikum durch die VOX-Sendung "hundkatzemaus" bekannt. Von 2015 bis 2024 war sie dort als Hundestylistin und Tierexpertin zu sehen.

Auch in der Sendung "3 Engel für Tiere" unterstützte sie Familien im Umgang mit ihren Vierbeinern.

Ihre Leidenschaft für Hunde machte sie zum Beruf. Neben ihrer Fernseharbeit betreibt sie einen Hundesalon und engagiert sich für den Tierschutz.

Nun muss die 46-Jährige ohne ihren Verlobten weitermachen. Zum Abschied widmete sie ihm ein Gedicht mit dem Titel "Wenn Liebe bleibt".