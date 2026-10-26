i Tennis-Star Boris Becker und seine damalige Frau Barbara am 25.11.1999. APA-Images / dpa / Horst Ossinger Plötzlich Nachbarn? 25 Jahre nach Scheidung – Becker geht mit Ex auf Date Einst sorgte ihre Trennung für gewaltige Schlagzeilen. Heute verstehen sich Boris Becker (58) und seine Ex-Frau Barbara (59) offenbar prächtig. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 12:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Boris und Barbara Becker Ende 2000 ihre Trennung bekannt gaben, war das Ehe-Aus eines der größten Gesprächsthemen der deutschen Promiwelt. Die Scheidung folgte 2001. Aus ihrer Ehe gingen die beiden Söhne Noah und Elias hervor.

Ein Vierteljahrhundert später ist von den damaligen Spannungen offenbar kaum noch etwas zu spüren. Im Interview mit der "Gala" erzählt Barbara Becker nun, wie gut das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann mittlerweile ist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Plötzlich stand Boris vor ihrer Haustür

Seit vergangenem Jahr lebt die Unternehmerin in Mailand. Dorthin zog sie der Liebe wegen: Ihr neuer Partner ist der italienische Geschäftsmann Marcello Montini (57).

Doch auch Boris Becker wohnt mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und der gemeinsamen Tochter Zoë in der italienischen Modemetropole.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Dass sich die ehemaligen Eheleute dort gelegentlich über den Weg laufen, überrascht deshalb kaum. Ein Zusammentreffen blieb Barbara allerdings besonders in Erinnerung.

"Neulich komme ich aus der Haustür, und plötzlich stehen da Boris und Lilian", erzählt sie der "Gala".

Doppeldate mit vier Sprachen? Fast!

Doch bei zufälligen Begegnungen bleibt es nicht. Die beiden Ex-Partner verstehen sich mittlerweile so gut, dass sie auch gemeinsam mit ihren neuen Partnern ausgehen.

"Wir mögen uns sehr und sehen uns regelmäßig. Wir sind auch schon zu viert essen gegangen", verrät Barbara.

Boris Becker - Der Prozess i ?

Besonders amüsant findet sie die sprachliche Aufteilung am Tisch: Während Marcello und Lilian Italienisch miteinander sprechen, unterhalten sich Boris und Barbara auf Deutsch.

"So sitzen wir zusammen am Tisch, und jeder hat irgendwie seine eigene Geheimsprache", erzählt die 59-Jährige.

Auch zwischen den beiden Männern scheint die Chemie zu stimmen. Marcello und Boris würden sich gut verstehen, betont sie.

Neue Liebe, getrennte Wohnungen

Barbara Beckers heutiges Liebesleben ist ebenfalls ungewöhnlich organisiert.

Mit ihrem Partner Marcello wohnt sie zwar im selben Haus, allerdings in getrennten Wohnungen. So könne sich jeder zurückziehen und seinen eigenen Alltag gestalten.

Für die Unternehmerin ist das kein Zeichen von Distanz, sondern ein wichtiger Teil ihrer Beziehung. Sie genieße die gemeinsame Zeit, wolle aber auch ihre Eigenständigkeit bewahren.

Gleich drei Partys zum 60. Geburtstag

Am 1. November steht für Barbara Becker ein runder Geburtstag an: Sie wird 60 Jahre alt.

Und den möchte sie nicht nur einmal feiern. Geplant sind gleich drei Feste – in Berlin, Miami und Mailand.

Angst vor dem Älterwerden hat sie nach eigenen Angaben nicht. Stattdessen möchte sie jeden neuen Lebensabschnitt bewusst genießen.