i Michelle und Fabian haben eine Nachricht. Instagram Hochzeit auf den ersten Blick Nach schwerer Zeit! TV-Paar erwartet Regenbogenbaby Aus einem ungewöhnlichen TV-Experiment wurde die große Liebe. Jetzt verkünden Michelle und Fabian eine besonders emotionale Nachricht. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 09:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als sich Michelle und Fabian 2024 in der SAT.1-Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gaben, kannten sie sich praktisch nicht. Zwei Fremde, die von Experten zusammengebracht wurden und direkt vor dem Traualtar standen.

Zwei Jahre später ist aus dem TV-Experiment eine echte Liebesgeschichte geworden. Und jetzt steht für die beiden das nächste große Abenteuer bevor: Sie werden Eltern!

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"Seit Kreta haben wir ein Geheimnis"

Die freudige Nachricht verkündete das Paar mit einem emotionalen Instagram-Video.

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Darin sitzen Michelle und Fabian zunächst gemeinsam an einem Pool. Dann hält Michelle plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest ins Bild. "Seit Kreta haben wir ein Geheimnis", schreiben die beiden zu dem Clip. Kurz darauf folgt die Auflösung: "Wir werden Eltern."

Doch die Schwangerschaft bedeutet für das Paar offenbar noch mehr, als zunächst zu erkennen ist.

"Unser Regenbogenbaby"

"Hinter diesen drei Worten steckt so viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht", erklären die werdenden Eltern. Besonders ein Wort lässt aufhorchen: Sie bezeichnen ihren Nachwuchs ausdrücklich als "Regenbogenbaby".

Damit ist üblicherweise ein Kind gemeint, das nach einer Fehlgeburt, Totgeburt oder einem anderen frühen Verlust erwartet oder geboren wird.

Welche persönliche Erfahrung Michelle und Fabian mit diesem Begriff verbinden, haben sie bislang nicht öffentlich erklärt. Umso größer ist ihre Freude über die Schwangerschaft.

"Wir sind unendlich dankbar, unfassbar glücklich und voller Vorfreude auf das kleine Wunder, das unser Leben schon jetzt so sehr verändert", schreiben sie auf Instagram.

Vom TV-Traualtar ins Familienglück

Dass Michelle und Fabian einmal gemeinsam eine Familie gründen würden, war bei ihrem Kennenlernen keineswegs selbstverständlich.

Die beiden lernten sich 2024 in der elften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen. Während Michelle aus Castrop-Rauxel stammt, lebte Fabian damals im bayerischen Illertissen.

Nach der Hochzeit mussten sie ihre Beziehung deshalb zunächst über eine größere Entfernung führen. Doch die Liebe hielt. Im vergangenen Jahr zog Michelle zu Fabian ins Allgäu. Die beiden bezogen ein gemeinsames Zuhause, und Michelle nahm auch seinen Nachnamen an.

Nun wird aus dem Ehepaar bald eine kleine Familie.