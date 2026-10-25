i NDR Ansagerin Hanni Vanhaiden. imago/teutopress Brille machte sie berühmt Hanni ist tot! Große Trauer um TV-Legende Sie gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Nun ist die frühere ARD- und NDR-Ansagerin Hanni Vanhaiden gestorben Von Heute Entertainment 25.10.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten aus der deutschen Fernsehwelt: Hanni Vanhaiden ist tot. Wie die deutsche "Bild" berichtet, starb die beliebte Fernsehansagerin bereits am 11. Oktober in Hamburg. Ihr Tod wurde erst jetzt durch eine Traueranzeige von Familie und Freunden öffentlich bekannt.

Darin nehmen ihre Angehörigen Abschied von einer Frau, die für Millionen Fernsehzuschauer über Jahrzehnte zum Alltag gehörte.

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Ihre Brille machte sie berühmt

Vanhaiden war vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren eines der bekanntesten Gesichter des Norddeutschen Rundfunks (NDR).

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Ihre weißblonden kurzen Haare und ihre auffällige Brille wurden zu ihrem unverwechselbaren Markenzeichen. Sie gilt als erste deutsche Fernsehansagerin, die mit einer Brille vor der Kamera auftrat.

Ihre Popularität war so groß, dass Brillen in ihrem Stil zeitweise sogar als "Hanni-Vanhaiden-Brillen" bezeichnet wurden.

Dabei hatte ihre Karriere ursprünglich ganz anders begonnen: Bevor sie zum Fernsehen wechselte, tanzte sie mehr als zehn Jahre beim Ballett der Hamburgischen Staatsoper.

Auch Kinder liebten die Moderatorin

Besonders in Erinnerung blieb Vanhaiden durch die ARD-Kindersendung "Emm wie Meikel", in der sie an der Seite der Puppenfigur Meikel Katzengreis auftrat.

Darüber hinaus moderierte sie unter anderem den "ARD-Ratgeber: Technik" und übernahm kleinere Schauspielrollen, etwa im "Tatort".

Mit dem schrittweisen Ende der klassischen Fernsehansagen zog sie sich schließlich vom Bildschirm zurück.

Kollegin nimmt Abschied

Ihre langjährige Kollegin Heidrun von Goessel (81) zeigte sich gegenüber der "Bild" tief betroffen.

"Wir hatten eine fröhliche Zeit, der Tod trifft uns alle sehr", erklärte sie.