Alle Strohhüte vereint: "One Piece" plant Mega-Auftritt

So eine Gelegenheit bekommen "One Piece"-Fans nicht alle Tage: Bei der Jump Festa 2027 sollen tatsächlich alle zehn japanischen Synchronsprecher der Strohhutbande gemeinsam auf der Bühne stehen.
Das bestätigten die Veranstalter jetzt offiziell. Der große Auftritt ist für den 20. Dezember 2026 in der Makuhari Messe in Japan geplant. Insgesamt sind 50 Minuten für die besondere "One Piece"-Bühne vorgesehen.
Mit dabei ist unter anderem Mayumi Tanaka (71), die Monkey D. Ruffy seit dem Start der Anime-Serie 1999 ihre Stimme leiht.
Auch Kazuya Nakai (Zorro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Lysop), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Otani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Robin), Subaru Kimura (Franky), Cho (Brook) und Katsuhisa Hoki (Jinbei) werden erwartet.
Besonders interessant ist die Teilnahme von Subaru Kimura. Er übernahm die Rolle des Franky erst 2025 von seinem langjährigen Vorgänger Kazuki Yao.
Der Zeitpunkt könnte kaum spannender sein. Schließlich befindet sich der "One Piece"-Anime derzeit in einer längeren Pause. Erst 2027 soll die Geschichte mit dem Elbaf-Handlungsbogen fortgesetzt werden.
Wann genau die nächste Folge ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt.
Deshalb hoffen Fans, dass die Macher bei der Jump Festa endlich einen konkreten Termin oder sogar einen neuen Trailer präsentieren.