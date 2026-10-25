i Prince William wollte ein Foto ohne Travis Kelce. IMAGO/Newscom / EyePress Unangenehm Wegen Taylor Swift – William wollte Travis loswerden Prinz William (44) sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Lacher. Er wollte Taylor Swifts Partner aus einem Foto drängen. Von Heute Entertainment 25.10.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hatte wohl niemand gerechnet! Prinz William zeigte sich in der britischen "Graham Norton Show" von seiner humorvollen Seite und plauderte über einen besonderen Moment mit Pop-Superstar Taylor Swift (36).

Im Juni 2024 besuchte der Thronfolger gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11) ein Konzert von Swifts "Eras Tour" im Londoner Wembley-Stadion.

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Hinter den Kulissen durfte die kleine Royal-Gruppe die Sängerin persönlich treffen. Dabei entstand ein Selfie, das anschließend um die Welt ging. Neben William, seinen Kindern und Taylor Swift war darauf auch Footballstar Travis Kelce (37) zu sehen.

Doch wie William jetzt verriet, sollte Kelce ursprünglich gar nicht auf dem Foto landen.

"Travis kam immer wieder zurück"

Moderator Graham Norton wollte vom Prinzen wissen, ob ihm damals bewusst gewesen sei, welche Bedeutung das gemeinsame Foto hatte.

William verneinte – und sorgte mit seiner anschließenden Erklärung für Gelächter.

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Er habe damals versucht, Kelce aus dem Bild zu bekommen. Doch der Footballstar sei immer wieder zurückgekommen. William habe nicht verstanden, weshalb.

Eigentlich habe er bloß ein Erinnerungsfoto von sich, seinen beiden Kindern und Taylor Swift machen wollen.

Der Thronfolger erzählte die Geschichte sichtlich amüsiert. Von einem tatsächlichen Streit zwischen ihm und Kelce kann also keine Rede sein.

Foto schrieb Liebesgeschichte

Besonders kurios: William wusste damals offenbar gar nicht, welche Bedeutung der Schnappschuss für Taylor Swift und Travis Kelce haben würde.

Die Sängerin veröffentlichte das Bild auf Instagram und machte damit ihre Beziehung zum Footballstar erstmals auf ihrem eigenen Account mit einem gemeinsamen Foto öffentlich.

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Swift gratulierte William mit dem Beitrag außerdem zum Geburtstag. Der Prinz wurde an jenem Konzerttag 42 Jahre alt.

Für Millionen Fans war das Bild damit gleich doppelt besonders: Es zeigte nicht nur ein ungewöhnliches Treffen zwischen Popstar und Königshaus, sondern auch einen wichtigen öffentlichen Moment in der Liebesgeschichte von Swift und Kelce.

Inzwischen sind die beiden verheiratet.

Kelce schwärmte von William

Dass zwischen den beiden Männern tatsächlich schlechte Stimmung herrscht, ist übrigens unwahrscheinlich.

Travis Kelce schwärmte nach dem Treffen im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Jason von Prinz William und dessen Kindern.

Er bezeichnete den Royal als ausgesprochen sympathisch und erzählte, wie angenehm die Begegnung gewesen sei.

William wiederum scheint das berühmte Selfie mittlerweile mit reichlich Humor zu betrachten.