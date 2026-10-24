i Michelle zeigt sich völlig neu. Instagram Kaum wiederzuerkennen Was ist passiert? Michelle rasiert sich Haare ab Das ist wirklich eine radikale Veränderung! Schlagerstar Michelle (54) hat sich von ihrer langen blonden Mähne verabschiedet. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Angekündigt hatte sie es bereits vor wenigen Tagen, jetzt ist es tatsächlich passiert! Michelle hat ihre Haare abrasiert. Von ihrer einst langen blonden Mähne ist gerade einmal ein Zentimeter übrig geblieben.

Am Dienstag griff die ehemalige Schlagersängerin zum Haarschneider. Jetzt präsentiert sie ihren neuen Look auch auf Instagram.

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Auf einem Schwarz-Weiß-Foto blickt die 54-Jährige ernst in die Kamera, während ihre Hände einen Teil ihres Gesichts verdecken. Die neue Kurzhaarfrisur ist dabei deutlich zu erkennen.

"Wieder ein Schritt zu mir selbst"

Zu dem Foto schreibt Michelle eine nachdenkliche Botschaft: "Wieder ein Schritt zu mir selbst."

Die Typveränderung ist für die Sängerin weit mehr als nur ein neuer Haarschnitt. Nach ihrem Abschied von der Schlagerbühne will sie auch optisch einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben ziehen.

"Ich habe jetzt quasi eine Glatze", erklärte sie gegenüber der deutschen "Bild".

Schlagersängerin Michelle - die besten Bilder i ?

Und offenbar ist sie mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Die 54-Jährige fühle sich so stark wie nie zuvor.

Hat die Trennung damit zu tun?

Zuletzt sorgte Michelle auch mit dem Liebes-Aus von Eric Philippi (29) für Schlagzeilen. Doch dass sie sich aus Liebeskummer von ihren Haaren getrennt hat, weist die Sängerin entschieden zurück.

"Die Trennung ist für mich längst abgeschlossen", stellt sie gegenüber "Bild" klar.

Den Wunsch nach einer radikalen Kurzhaarfrisur habe sie schon seit Jahren gehabt – sogar schon vor ihrer Beziehung mit Philippi. Während ihrer Bühnenkarriere sei ein solcher Schritt für sie allerdings nicht infrage gekommen.

Jetzt sieht das anders aus.

Statt Schlager jetzt Spiritualität

Denn Michelle hat nicht nur ihre Haare, sondern auch ihr früheres Berufsleben hinter sich gelassen.

Unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer arbeitet sie inzwischen als spirituelles Medium. Mit ihrer neuen Tätigkeit möchte sie nach eigenen Angaben Menschen auf einer anderen Ebene helfen.

Die Nachfrage scheint groß zu sein: Laut Michelle sind ihre Termine für Vorgespräche bereits bis Ende Februar ausgebucht.

Auch ihre drei Töchter unterstützen den neuen Look. "Meine Töchter sind begeistert!", freut sich die ehemalige Schlagersängerin.